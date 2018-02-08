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Общество

07 февраля 2018, 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей

Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей

Приговор суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания

Сегодня, 7 февраля 2018 года, Первореченским районным судом города Владивостока провозглашен приговор бывшему генеральному директору КГУП "Приморская краевая аптека", который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с мая 2006 года по декабря 2012 года, когда Сысойкин занимал должность директора КГУП "Приморская краевая аптека".

Используя свое служебное положение, фигурант растратил вверенные ему денежные средства Приморского края, находящиеся в хозяйственном ведении возглавляемого им предприятия. Ущерб от преступных деяний составил свыше 140 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года. Наказание в виде лишения свободы суд постановил считать отбытым (поскольку в срок наказания засчитано время нахождения фигуранта под стражей и срок домашнего ареста).

Гражданский иск о взыскании с подсудимого порядка 140 млн рублей в качестве возмещения ущерба в доход краевого бюджета удовлетворен судом. 

Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину 9 лет 6 месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Метки: аптека, суд

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Мнения, комментарии (1)

Химик, 7.02.2018 20:40
"Нахимичил" Лол

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