Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с мая 2006 года по декабря 2012 года, когда Сысойкин занимал должность директора КГУП "Приморская краевая аптека".

Используя свое служебное положение, фигурант растратил вверенные ему денежные средства Приморского края, находящиеся в хозяйственном ведении возглавляемого им предприятия. Ущерб от преступных деяний составил свыше 140 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года. Наказание в виде лишения свободы суд постановил считать отбытым (поскольку в срок наказания засчитано время нахождения фигуранта под стражей и срок домашнего ареста).

Гражданский иск о взыскании с подсудимого порядка 140 млн рублей в качестве возмещения ущерба в доход краевого бюджета удовлетворен судом.

Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину 9 лет 6 месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.