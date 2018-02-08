Тайваньский инвестор будет развивать туристические проекты в Приморье

Напомним, с декабря 2016 года тайваньская компания First Steamship стала главным акционером компании Summit Ascent – ключевого инвестора казино Tigre de Cristal. По информации управляющих развлекательного комплекса, новое руководство видит перспективу в развитии туризма на территории Приморского края.

"Новый акционер планирует принимать активное участие в развитии проекта развлекательной зоны "Приморье", а также в реализации других туристических проектов на Дальнем Востоке России. В рамках рабочих встреч уже обсуждались планы по инвестированию в региональные туристические проекты, не связанные с игорной деятельностью", – рассказал исполнительный директор компании Summit Ascent Holdings Ltd Эрик Ландхир.

По его мнению, развитие неигрового сектора способно значительно повысить не только привлекательность курорта "Приморье", но и интерес туристов ко всему региону.

"Мы считаем, что стратегия тайваньских партнеров по развитию "неигровых объектов" повысит привлекательность Приморского края как места массового отдыха для гостей из стран Юго-Восточной Азии. В первую очередь, в планах компании создание отелей и сети брендовых магазинов. Также акционер рассматривает возможность создания масштабных объектов на территории курорта “Приморье”, используя лучшие модели из мировой практики индустрии развлечений", – добавил Эрик Ланхир.

Какие именно развлекательные объекты планирует в дальнейшем построить тайваньский инвестор, в сообщении не уточняется. Однако исполнительный директор казино Стилианос Тсифетакис отметил, что руководство тайваньской компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток и обсудить свои дальнейшие планы с кураторами проекта.

Напомним, ранее руководство Summit Ascent Holdings Limited подтвердило намерение о создании второго объекта в ИРК "Приморье". По данным Корпорации развития Приморского края, вторая фаза представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров площадью 100 тысяч квадратных метров. Планируется создание торгового центра, фудкорта, ресторанов и баров, а также помещений для проведения конференций и банкетов. Будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. Объект будет расположен на соседнем участке, рядом с действующим казино, и они будут объединены виадуком для удобства гостей. Размер инвестиций составит 500 миллионов долларов США.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня – это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.

Стоит отметить, что сегодня на территории развлекательной зоны "Приморье", помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal, ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничного комплекса с казино Selena (группа российских компаний "Даймонд Форчун Холдингс Прим") и гостиничный комплекс с аквапарком и казино Naga Vladivostok (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Завершить строительство планируется во второй половине 2019 года.