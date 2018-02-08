Во Владивостоке почтили память офицеров погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом

Сегодня на 33 причале Корабельной набережной Владивостока прошел траурный митинг, посвященный памяти офицеров командного состава Тихоокеанского флота, погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом, сообщает ЕНВ.

В этот день, 7 февраля 1981 года, после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота делегации флотов вылетали с военного аэродрома города Пушкина на своих самолетах. Самолёт ТУ-104 ВВС ТОФ при взлете рухнул на землю с высоты около 50 метров и загорелся. В этой авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов – практически весь командный состав флота.

У памятного знака жертвам авиакатастрофы состоялся митинг в котором приняли участие члены Военного совета Тихоокеанского флота, начальники отделов и служб штаба ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие погибших. На плацу перед памятником построились экипажи кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

В память о погибших была объявлена минута молчания, затем к памятнику под звуки военного оркестра были возложены венок и цветы. Церемония завершилась торжественным прохождением экипажей боевых кораблей Тихоокеанского флота.