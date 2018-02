Во Владивостоке пройдет лекция итальянской художницы Элены Редаэлли

В кинозале ЦСИ "Заря"10 февраля в 19:00, итальянская художница Элена Редаэлли расскажет о текстильном искусстве, а также его роли в формировании локальных сообществ и осознанного подхода к экологии местности. Элена стала первым участником арт-резиденции "Заря" в 2018 году. Вход на лекцию свободный, сообщает ЕНВ.

Элена Редаэлли – итальянская художница, работающая с темой экологии. Основу ее художественной практики составляет текстильная скульптура и инсталляция, в создании которых она учитывает особенности конкретной местности (экологическое искусство) и работает в тесной кооперации с сообществом (партиципаторные, социально вовлеченные проекты). В арт-резиденции "Заря" Элена Редаэлли будет разрабатывать проект с вовлечением местного сообщества, в котором главную роль будет играть текстиль и совместные практики на его основе.

Благодаря путешествиям и исследованиям, художница разработала персональную интерпретацию разнообразных текстильных техник. Она не только создает двухмерные тканые гобелены в смешанной технике, но и встраивает их в пространство, бросая вызов особенностям материала, а также осуществляет сайт-специфичные интервенции.

Текстиль для художницы представляет собой инструмент одновременно для исследования окружающей среды и для общественного взаимодействия. Элена Редаэлли считает, что ткань обладает способностью к созданию связей между конкретной местностью и ее обитателями, и эти связи проявляются в процессе экологических и социальных арт-практик. На лекции будут затронуты следующие темы: изучение места и его истории через природу и жест; обучающий экологический текстиль и коллективное ткачество как реакция на загрязнение в Пекине; исследование креативного потенциала инвазивных видов в Тайбэе (процессуальное экологическое искусство); использование текстиля для расширения прав и возможностей сообществ.

Элена Редаэлли (р. 1981) родилась в Италии, живет и работает в Норвегии. В 2005 г. окончила Академию изящных искусств в Риме, Италия по специальности "Скульптура". Среди недавних персональных выставок - WEAVING A BETTER FUTURE, WAB and Red Gate Gallery, Пекин, КНР (2017); VESTIGE, Upper Ray Gallery, Treasure Hill, Тайбэй, Тайвань (2017), FADEN WERK, Kunstverein in Bad Godesberg, Бонн, Германия (2016). Участница таких групповых проектов, как Guandu International Nature Art festival, Тайбэй, Тайвань (2016), International forest Art path, Дармштадт, Германия (2016),RES-ART TRAME D'AUTORE, Imbiancheria del Vajro, Турин, Италия (2016), Biennale Giovani Monza, Villa Reale Monza, Италия (2013).