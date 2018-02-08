Во Владивостоке пройдет лекция итальянской художницы Элены Редаэлли

В кинозале ЦСИ "Заря"10 февраля в 19:00, итальянская художница Элена Редаэлли расскажет о текстильном искусстве, а также его роли в формировании локальных сообществ и осознанного подхода к экологии местности. Элена стала первым участником арт-резиденции "Заря" в 2018 году. Вход на лекцию свободный, сообщает ЕНВ.

Элена Редаэлли – итальянская художница, работающая с темой экологии. Основу ее художественной практики составляет текстильная скульптура и инсталляция, в создании которых она учитывает особенности конкретной местности (экологическое искусство) и работает в тесной кооперации с сообществом (партиципаторные, социально вовлеченные проекты). В арт-резиденции "Заря" Элена Редаэлли будет разрабатывать проект с вовлечением местного сообщества, в котором главную роль будет играть текстиль и совместные практики на его основе.

Благодаря путешествиям и исследованиям, художница разработала персональную интерпретацию разнообразных текстильных техник. Она не только создает двухмерные тканые гобелены в смешанной технике, но и встраивает их в пространство, бросая вызов особенностям материала, а также осуществляет сайт-специфичные интервенции.

Текстиль для художницы представляет собой инструмент одновременно для исследования окружающей среды и для общественного взаимодействия. Элена Редаэлли считает, что ткань обладает способностью к созданию связей между конкретной местностью и ее обитателями, и эти связи проявляются в процессе экологических и социальных арт-практик. На лекции будут затронуты следующие темы: изучение места и его истории через природу и жест; обучающий экологический текстиль и коллективное ткачество как реакция на загрязнение в Пекине; исследование креативного потенциала инвазивных видов в Тайбэе (процессуальное экологическое искусство); использование текстиля для расширения прав и возможностей сообществ.