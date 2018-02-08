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Экономика

07 февраля 2018, 15:30
Дальневосточные проекты вышли в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник"

Дальневосточные проекты вышли в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник"

Вручение которой состоится 15 - 16 февраля в Москве

Два дальневосточных проекта, реализованные в 2017 году в Хабаровске и во Владивостоке, вошли в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", вручение которой состоится 15 - 16 февраля в Москве, сообщает ЕНВ.

В номинации "Лучший проект в области развития и продвижения территории" Дальний Восток представит проект "Звуки Владивостока" от коллектива авторов под руководством Мариоса Иоану Элия.

Номинация "Продвижение территории" актуальна не только для Дальнего Востока, где каждый регион имеет уникальные географические особенности, но и для других регионов России. Из большого количества представленных проектов в шорт-лист вошло шесть сильнейших работ:

  1. Исследовательский, туристический, образовательный проект "Затопленные святыни Мологского края" (Межрегиональная общественная организация "Третий Рим", Разведывательно-Водолазная Команда, Некоммерческая ассоциация "Прощеный ручей", Центр водного спорта "Ветрено"),
  2. Фестиваль городской культуры "АРТ ОВРАГ" (Проектная группа "8 линий", Благотворительный фонд "ОМК-Участие"),
  3. Проект "Пора путешествовать по России" ("Регион ПР"),
  4. Комплекс медиапроектов по созданию позитивного имиджа Омской области (АО "Омские Медиа"),
  5. Проект "Раскрасим Киров в Дымку" (Клуб маркетологов Кировской области),
  6. "Звуки Владивостока" (Мариос Иоану Элия).

Ещё одна категория национальной премии "Серебряный лучник", в которой примет участие дальневосточный проект – "Маркетинговые коммуникации". Здесь за награду будут бороться четыре работы, среди которых – проект "Как продать многоквартирный дом на стагнирующем рынке - ЖК "Культура"" от Дмитрия Куликова и ООО "Рациополис", город Хабаровск.

Метки: Серебряный лучник

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