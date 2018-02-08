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Общество

07 февраля 2018, 12:20
Россияне будут получать за работу не меньше 11 163 рублей в месяц

Россияне будут получать за работу не меньше 11 163 рублей в месяц

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей в месяц

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года, приравняв его к прожиточному минимуму трудящегося гражданина России. Такой законопроект внёс в Госдуму президент Владимир Путин 26 января, а 7 февраля, депутаты планируют рассмотреть его в первом чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Закон коснётся трёх миллионов человек. Расходы на повышение зарплат бюджетников составят до конца года 39,3 миллиарда рублей, но их треть должна будет вернуться в бюджет в виде отчислений работодателей в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, который удерживается из зарплаты работника.

Это знаковый закон прямого действия, и он поддерживается парламентариями "без всяких оговорок", отмечал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Надеемся, что и в дальнейшем у нас будет проводиться работа по постепенному повышению прожиточного минимума, а за ним, естественно, МРОТа. Ведь зарплата - это основа основ, от которой зависит и качество жизни, и пополнение всех социальных взносов, которые выплачиваются в процентном отношении от заработной платы", - сказал сенатор.

Сейчас, по положению закона, принятого ещё в конце прошлого года, МРОТ составляет 85% от прожиточного минимума - 9489 рублей в месяц при условии, что человек работает полный день. Приравнять его к прожиточному минимуму должны были только с начала 2019 года, но президент счёл необходимым сделать это раньше на 8 месяцев.

Метки: МРОТ

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