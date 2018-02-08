Новогодние товары из России пользуются большим спросом на северо-востоке Китая

Во многих магазинах российских продуктов питания предлагаемая продукция, которую обычно покупают к новому году, очень разнообразна, это фруктовые соки, пиво, шоколад, конфеты, морепродукты и т.д. В этих магазинах есть все, что пожелаешь, и они привлекают многочисленных клиентов.

Начальник торгового дома по оптовой реализации российских товаров "Цзюжуй" рассказал, что "ингредиенты и процесс производства российских продуктов питания полностью соответствуют стандартам ЕС, которые считаются самыми строгими в мире, в ходе обработки многих продуктов запрещается применять добавки, в последние два года известность и признание российских продуктов питания резко возросли.

По словам менеджера торговой компании "Дашань" Шэн Шичао, в 2017 году общий объем реализации компании вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. В предновогодний сезон продаж средняя посещаемость превышала 500 чел. в день. "В этом году российские конфеты “Крокант” продолжают оставаться любимым лакомством среди наших потребителей. В последние два года рыба, крабы, креветки и другие морепродукты из России пользуются большой популярностью у жителей нашего города, многие товары были полностью распроданы до наступления Нового года".

В Управлении по контролю качества, инспекции и карантину, сообщили, что в 2017 году данное управление в общем осуществило карантинный контроль 2123 тонн российского шоколада и конфет на сумму 8,65 млн. долларов США. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 165% и 320% соответственно. Импортированный шоколад и конфеты продаются в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Гуандун, городах Пекин и Шанхай, а также других провинциях и городах центрального подчинения Китая.

Российские новогодние товары не только хорошо продаются в обычных магазинах, но также в Интернете.

В зимний сезон больше товаров, в частности тирамису и морепродукты, могут быть отправлены по почте, многие магазины по продаже российских продуктов питания ежедневно принимают свыше 100 заказов в сети.