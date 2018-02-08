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Китай

07 февраля 2018, 12:10
Новогодние товары из России пользуются большим спросом на северо-востоке Китая

Новогодние товары из России пользуются большим спросом на северо-востоке Китая

Мука, пищевое масло, морские деликатесы из России занимают основное место на новогоднем столе

Приближается Новый год по лунному календарю. Жители приграничных городов на северо-востоке Китая начинают приобретать новогодние товары. В последние несколько лет российские товары становятся "новыми фаворитами" жителей этого города, сообщает ЕНВ со ссылкой на china.org.cn.

Во многих магазинах российских продуктов питания предлагаемая продукция, которую обычно покупают к новому году, очень разнообразна, это фруктовые соки, пиво, шоколад, конфеты, морепродукты и т.д. В этих магазинах есть все, что пожелаешь, и они привлекают многочисленных клиентов.

Начальник торгового дома по оптовой реализации российских товаров "Цзюжуй" рассказал, что "ингредиенты и процесс производства российских продуктов питания полностью соответствуют стандартам ЕС, которые считаются самыми строгими в мире, в ходе обработки многих продуктов запрещается применять добавки, в последние два года известность и признание российских продуктов питания резко возросли.

По словам менеджера торговой компании "Дашань" Шэн Шичао, в 2017 году общий объем реализации компании вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. В предновогодний сезон продаж средняя посещаемость превышала 500 чел. в день. "В этом году российские конфеты “Крокант” продолжают оставаться любимым лакомством среди наших потребителей. В последние два года рыба, крабы, креветки и другие морепродукты из России пользуются большой популярностью у жителей нашего города, многие товары были полностью распроданы до наступления Нового года".

В Управлении по контролю качества, инспекции и карантину, сообщили, что в 2017 году данное управление в общем осуществило карантинный контроль 2123 тонн российского шоколада и конфет на сумму 8,65 млн. долларов США. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 165% и 320% соответственно. Импортированный шоколад и конфеты продаются в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Гуандун, городах Пекин и Шанхай, а также других провинциях и городах центрального подчинения Китая.

Российские новогодние товары не только хорошо продаются в обычных магазинах, но также в Интернете.

В зимний сезон больше товаров, в частности тирамису и морепродукты, могут быть отправлены по почте, многие магазины по продаже российских продуктов питания ежедневно принимают свыше 100 заказов в сети.

На сегодняшний день выбор новогодних товаров у жителей северо-восточных провинций становится более богатым, у людей формируется более разнообразный спрос на нетрадиционные новогодние товары. Мука, пищевое масло, морские деликатесы из России занимают основное место на новогоднем столе. Благодаря Интернету эти зарубежные новогодние товары приобретаются жителями всего Китая.

Метки: Китай, Новый год

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