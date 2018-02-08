Автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде ст. Дальнереченск

6 февраля в 19:22 на регулируемом железнодорожном переезде ст. Дальнереченск-2 однопутного электрифицированного участка Эбергард – Блок-пост 1571 км (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) при исправно действующей переездной сигнализации произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Мицубиси-Фусо, сообщает ЕНВ.

При выезде поезда из кривого участка пути машинист увидел стоящий на переезде заглохший автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет, у электровоза погнут поручень. Автомобиль отбросило за габарит пути. В 19:50 поезд продолжил движение. Причина происшествия расследуется.

Напомним, что с начала 2018 года это уже шестое ДТП на железнодорожных переездах ДВЖД, в них пострадали 4 человека, двое погибли. В прошлом году в это время было зафиксировано 4 ДТП на железнодорожных переездах, пострадавших не было.