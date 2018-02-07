Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

06 февраля 2018, 21:00
Проект о дальневосточном гектаре в Москве поддержки не нашел

Проект о дальневосточном гектаре в Москве поддержки не нашел

Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко рассказал о том, как прошло заседание комитета

Сегодня, 6 февраля, в Москве, на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям был рассмотрен законопроект, предлагающий изменения в закон "о дальневосточном гектаре". Чем закончилось мероприятие, спецкору ЕНВ рассказал депутат фракции ЛДПР от Приморья Андрей Андрейченко.

Напомним, депутаты от ЛДПР, первый зампред комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев, Иван Абрамов и другие стали инициаторами в части принятия законопроекта касающегося "дальневосточного гектара". Изменения касаются увеличения количества предоставляемой бесплатно гражданам земли в дальневосточном регионе с одного до десяти гектар.

Предложение депутатов связано с желанием многочисленных предпринимателей возродить и увеличить объемы сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению Андрея Андрейченко, законопроект, если будет принят, откроет дорогу инвестициям в малый бизнес в дальневосточном регионе. Андрейченко заверил, что коллеги по комитету инициативу поддерживают и в ближайшее время она будет вынесена на первое чтение.

Андрей Андрейченко пояснил ЕНВ: "С одной стороны нам требуется развитие собственного сельского хозяйства, и это ни для кого не секрет. С другой стороны, даже при наличии программы "Дальневосточный гектар" люди продолжают покидать регион. От многих фермеров я слышу, что возможность получить дальневосточный гектар "стремиться к нулю", то есть это сопряжено с многочисленными трудностями. Кроме того, сельхозпроизводители жалуются, что один гектар для организации полноценного хозяйства это слишком мало. Те, кто уже получили земельные наделы рассказывают: соседние гектары часто уже принадлежат людям из других субъектов России, и даже если будет предоставляться дополнительная земля для сельского хозяйства, ее придется "брать" в достаточно отдаленных районах, что по понятным причинам является нерентабельным предприятиям. Многим талантливым инициативным фермерам хотелось бы получить единый достаточно крупный участок, что сделать сегодня практически невозможно". 

Отметим, что в комитете-соисполнителе законопроекта отмечают, что мера по увеличению норм выдачи дальневосточного гектара может привести к ущемлению прав коренных народов Севера, которым необходимы пастбища для ведения кочевого образа жизни.

Андрей Андрейченко парирует: "Нам известны две основные претензии комитета, и в своем законопроекте мы все учли. Вы представляете себе сельское хозяйство в промышленных масштабах на Крайнем Севере? Взять на тех территориях гектар практически невозможно, это противоречит здравому смыслу. В связи с этим, ни о каком ущемлении прав коренных народов речь идти не может. Вторая претензия - почему именно 10 ГА, а не семь, пять и так далее? Однако, если вспомнить, сам президент России говорил об увеличении по программе гектара, и сейчас обосновывать почему не 7, не 8, а 10 - противоречит здравому смыслу".

По прошедшему сегодня заседанию комитета Андрей Андрейченко констатировал: в ходе открытого голосования голоса разделились, большинство голосовавших проект не поддержало, и он был рекомендован на отклонение.

"Однако, мы надеемся на поддержку наших коллег, ведь мы радеем за улучшение жизни нашего региона. На рассмотрение в Госдуму законопроект с необходимыми доработками, безусловно, будет вынесен, и у нас, к счастью, были примеры, когда комитет "рекомендовал", а Госдума принимала другое решение", - заявил депутат ЛДПР Андрей Андрейченко.

Метки: дальневосточный гектар, ЛДПР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодексСветлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс
05 февраля 2018, 17:40
В Законодательном Собрании прошла встреча председателя краевого парламента Александра Ролика с членом Совета Федерации от Приморья Светланой Горячевой
Юрий Трутнев предложил привлечь китайских и корейских инвесторов к развитию южных КурилЮрий Трутнев предложил привлечь китайских и корейских инвесторов к развитию южных Курил
02 февраля 2018, 17:10
Вице-премьер сообщил, что процесс привлечения японских инвестиций в развитие островов даже в рамках конкретных договоренностей идет "вяло"
Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Сергей ШерстюкНовым заместителем главы администрации Владивостока назначен Сергей Шерстюк
02 февраля 2018, 16:10
Экс-заместитель технохолдинга "Сумотори" приступил к работе с 1 февраля

Последние новости

И.о. руководителя Samsung Ли Джэ Ён освобожден из-под стражи решением судаИ.о. руководителя Samsung Ли Джэ Ён освобожден из-под стражи решением суда
вчера, 19:30
Ли Джэ Ён ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы
Противостояние президента и Верховного суда разворачивается на МальдивахПротивостояние президента и Верховного суда разворачивается на Мальдивах
вчера, 18:40
Сегодня произошло задержание двух судей Верховного суда
На Дальнем Востоке МЧС России проводит масштабные ученияНа Дальнем Востоке МЧС России проводит масштабные учения
вчера, 18:10
Важнейший этап – организация взаимодействия с другими структурами, в том числе правоохранительными, медицинскими, с подразделениями Росгидромета

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1
06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+