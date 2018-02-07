Проект о дальневосточном гектаре в Москве поддержки не нашел

Сегодня, 6 февраля, в Москве, на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям был рассмотрен законопроект, предлагающий изменения в закон "о дальневосточном гектаре". Чем закончилось мероприятие, спецкору ЕНВ рассказал депутат фракции ЛДПР от Приморья Андрей Андрейченко.

Напомним, депутаты от ЛДПР, первый зампред комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев, Иван Абрамов и другие стали инициаторами в части принятия законопроекта касающегося "дальневосточного гектара". Изменения касаются увеличения количества предоставляемой бесплатно гражданам земли в дальневосточном регионе с одного до десяти гектар.

Предложение депутатов связано с желанием многочисленных предпринимателей возродить и увеличить объемы сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению Андрея Андрейченко, законопроект, если будет принят, откроет дорогу инвестициям в малый бизнес в дальневосточном регионе. Андрейченко заверил, что коллеги по комитету инициативу поддерживают и в ближайшее время она будет вынесена на первое чтение.

Андрей Андрейченко пояснил ЕНВ: "С одной стороны нам требуется развитие собственного сельского хозяйства, и это ни для кого не секрет. С другой стороны, даже при наличии программы "Дальневосточный гектар" люди продолжают покидать регион. От многих фермеров я слышу, что возможность получить дальневосточный гектар "стремиться к нулю", то есть это сопряжено с многочисленными трудностями. Кроме того, сельхозпроизводители жалуются, что один гектар для организации полноценного хозяйства это слишком мало. Те, кто уже получили земельные наделы рассказывают: соседние гектары часто уже принадлежат людям из других субъектов России, и даже если будет предоставляться дополнительная земля для сельского хозяйства, ее придется "брать" в достаточно отдаленных районах, что по понятным причинам является нерентабельным предприятиям. Многим талантливым инициативным фермерам хотелось бы получить единый достаточно крупный участок, что сделать сегодня практически невозможно".

Отметим, что в комитете-соисполнителе законопроекта отмечают, что мера по увеличению норм выдачи дальневосточного гектара может привести к ущемлению прав коренных народов Севера, которым необходимы пастбища для ведения кочевого образа жизни.

Андрей Андрейченко парирует: "Нам известны две основные претензии комитета, и в своем законопроекте мы все учли. Вы представляете себе сельское хозяйство в промышленных масштабах на Крайнем Севере? Взять на тех территориях гектар практически невозможно, это противоречит здравому смыслу. В связи с этим, ни о каком ущемлении прав коренных народов речь идти не может. Вторая претензия - почему именно 10 ГА, а не семь, пять и так далее? Однако, если вспомнить, сам президент России говорил об увеличении по программе гектара, и сейчас обосновывать почему не 7, не 8, а 10 - противоречит здравому смыслу".

По прошедшему сегодня заседанию комитета Андрей Андрейченко констатировал: в ходе открытого голосования голоса разделились, большинство голосовавших проект не поддержало, и он был рекомендован на отклонение.

"Однако, мы надеемся на поддержку наших коллег, ведь мы радеем за улучшение жизни нашего региона. На рассмотрение в Госдуму законопроект с необходимыми доработками, безусловно, будет вынесен, и у нас, к счастью, были примеры, когда комитет "рекомендовал", а Госдума принимала другое решение", - заявил депутат ЛДПР Андрей Андрейченко.