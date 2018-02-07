И.о. руководителя Samsung Ли Джэ Ён освобожден из-под стражи решением суда

Сеульский суд отклонил ходатайство стороны обвинения, которая требовала 12 лет заключения для фактического руководителя "Самсунга" Ли Джэ Ёна. Суд постановил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, сообщает ЕНВ.

В определении суда сказано, что Ли Джэ Ён не смог отказать просьбе бывшего президента страны Пак Кын Хе о финансовой поддержке ее подруги Чхве Сун Силь, отдав распоряжение о переводе средств на ее счет, нанеся корейской корпорации значительный ущерб. Таким образом, суд признал вину г-на Ли в превышении должностных полномочий. Как выяснило следствие, средства в размере 3,6 млрд. вон ($3,3 млн.) пошли на занятия по конному спорту дочери Чхве Сун Силь. Отметим, что перед пересмотром дела Ли Джэ Ёна, последний выплатил Samsung Electronics 8 млрд. вон в качестве компенсации.

Адвокат и.о. главы "Самсунга" Ли Ин Чжэ заявил по окончанию процесса, что доволен исходом дела, однако сторона защиты все равно подаст апелляцию в Верховный суд. Ожидается, что сторона обвинения также намерена обжаловать приговор столичного суда в высшей инстанции.

Осужденный не признал себя виновным в части использования корпоративных средств для подкупа бывшего президента страны Пак Кын Хе и его доверенного лица. Сторона обвинения доказывала корыстные мотивы Ли Джэ Ёна при совершении преступления. По версии следствия, и.о. руководителя компании стремился укрепить свой контроль над Samsung и, таким образом, облегчить переход компании в свои руки. Апелляционный суд не согласился с мнением гособвинителей, а также предыдущей инстанции, постановив, что в это дело не связано с вопросами корпоративного правопреемничества.

Решение суда удивило многих экспертов, которые, наоборот, ждали увеличения срока. Напомним, августовское обвинительное постановление по делу Ли Джэ Ёна было расценено как отход от предыдущей судебной практики в Южной Корее. Суды Республики Корея зачастую подвергались критике за то, что они в качестве санкций определяли очень мягкие наказания по делам "белых воротничков" и особенно руководителей крупных конгломератов, которые в свое время способствовали быстрой индустриализации Южной Кореи.

Дело Ли Джэ Ёна рассматривается как политически важный процесс, поскольку оно вместе с делом экс-президента Пак Кын Хе для многих являлось своеобразной точкой отчета нового времени, которому не свойственны срастание между политической и бизнес-элитой Южной Кореи. Эти связи когда-то рассматривались как ключ к впечатляющему росту республики после войны 1950-1953 годов, однако теперь связи между бизнесом и государством могут подпадать под составы коррупционных преступлений и нарушение антимонопольного законодательства. "В определенной степени это дело было вызвано желанием общественности увидеть конец сговора между правительством и крупными предприятиями", - прокомментировал руководитель аналитической компании Chaebul.com. Чун Сан Суп.