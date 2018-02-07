Противостояние президента и Верховного суда разворачивается на Мальдивах

Президент страны Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в понедельник вечером и отправил войска к Верховному суду, после того, как суд признал незаконным уголовное обвинение, предъявленное девяти оппонентам главы государства, и постановил освободить их из тюрьмы, сообщает ЕНВ.

Абдулла Ямин отказался освободить политических заключенных, что стало поводом к началу политического кризиса в стране, который может оказать непосредственное влияние на въездной турпоток – главную статью доходов в госбюджет островного государства.

Информационное агентство Maldives Independent сообщило в понедельник, что сотрудники спецслужб вошли в здание суда в тот момент, когда представители высшей судебной власти страны заперлись в своих офисах, опасаясь ареста. В ходе визита правоохранителей, были задержаны председатель суда Абдулла Саид и судья ВС Али Хамид Мохамед.

Ранее полиция арестовала бывшего президента страны Момуна Абдул Гаюма вместе со своим зятем. Момун Абдул Гаюм правил страной в течение 30 лет, до 2008 года и сейчас находится в стане оппозиции. Его сын Фарис является оппозиционером, освобожденным по решению суда.

Власти Соединенных Штатов заявили, что они встревожены и разочарованы введением чрезвычайного положения, которое предоставило силам безопасности широкие полномочия по аресту и удержанию подозреваемых, запрету и разгону публичных собраний, вводу ограничения на поездки и приостановлению действия части положений конституции. Госдепартамент США осудил действия Абдуллы Ямина в своём заявлении. В сообщении указывается, что избранный в 2013 году президент страны нарушает конституцию собственного государства. Госдеп призвал Абдуллу Ямина, армию и полицию соблюдать принцип верховенство закона, исполнить постановление Верховного суда, обеспечить полное и надлежащее функционирование парламента и восстановить граждан и организации Мальдив в своих правах.

После первых известий о начале политического кризиса несколько десятков демонстрантов пришли к зданию Верховного суда. К нему же были стянуты подразделения полиции. К текущему моменту у высшей судебной инстанции страны продолжается митинг оппозиции. Противники президента заявляют, что глава государства боится освободить заключенных, потому что может потерять свое влияние в парламенте, если туда вернутся освобожденные Верховные судом депутаты. "Впервые в нашей истории суд вынес решение в пользу народа, и мы будем протестовать до тех пор, пока оно не вступит в силу. Я никогда настолько сильно не надеялся на перемены", - передает слова сторонника оппозиции Микаила Насима издание The Straits Times.

На Мальдивах, в которых проживают около 400 тысяч человек, никогда ранее не было столь ожесточенных политических кризисов. Райский туристический уголок в этот раз показал особенности своей политики всему миру. Президент страны Абдулла Ямин считает, что может справиться с политическими проблемами. Лидера страны, в частности, поддерживают руководство Китая и Саудовской Аравии, которые в значительной степени инвестируют в Мальдивы.

Издание Associated Press сообщило, что, по словам министра юстиции Азима Шакура, правительство Мальдив не считает постановление Верховного суда применимым. Шакур добавил, что Верховный суд отныне не пользуется всеобщим уважением, потому как некоторые из его судей обвиняются в коррупции.

Напомним, ранее Верховный суд постановил снять обвинения с девятерых представителей политической оппозиции, двое из которых находятся за пределами страны, в том числе, с бывшего президента Мохамеда Нашида. Среди тех, кого постановил освободить суд, бывший министр обороны Мальдив Мохамед Назим. Он был приговорен к 11 годам за контрабанду оружия и находится под домашним арестом. По мнению оппозиционеров, Мохамед Назим был оклеветан, потому как он по-прежнему оказывает поддержку военнослужащим, а это, в свою очередь, может привести к тому, что военные могут расколоться на два лагеря.

Политическая ситуация на Мальдивах уже негативно сказывалась на туристической отрасли – главной статье доходов в государственный бюджет. В 2015 году, когда правительство объявило чрезвычайное положение из-за опасений терроризма, резко снизились показатели въездного потока туристов, а вслед за ним – экономического роста Мальдив.

О том, что лететь на Мальдивы – не безопасно, власти разных стран предупредили своих граждан еще в прошлом месяце. Так, Государственный департамент США предупредил американцев "проявлять повышенную осторожность на Мальдивах". Британское правительство на прошлой неделе попросило подданных Ее величества "избегать любых протестов или митингов" будучи на Мальдивах.

Вчера власти Китая обратились к своим гражданам с просьбой избегать поездок в столицу Мальдив Мале до тех пор, пока ситуация не стабилизируются. Руководство Индии сделало то же самое.