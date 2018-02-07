На Дальнем Востоке МЧС России проводит масштабные учения

Многодневная тренировка на территории Приморского края запланирована для реагирующих подразделений МЧС России – пожарно-спасательных подразделений, поисково-спасательных отрядов, спасательных центров, авиации. Главная задача – подготовка оперативных служб к весенне-летнему периоду, сообщает ЕНВ.

Основная учебная нагрузка ляжет на Дальневосточный поисково-спасательный отряд и другие подразделения МЧС России, дислоцированные в дальневосточных регионах. Для участия в учениях во Владивосток из Красноярска также будут направлены оперативная группа Сибирского регионального центра и группа спасателей Сибирского спасотряда.

"Погодные и природные риски особенно в весенне-летний период на Дальнем Востоке очень активны и зачастую наносят большой урон людям и экономике. Мы намеренно запланировали тренировку с передислокацией наших аэромобильных группировок на большие расстояния, чтобы заранее отработать все организационные моменты, возникающие при масштабных чрезвычайных ситуациях и природных бедствиях. В нынешнем сезоне это первая крупная тренировка, но далеко не последняя. Подразделения МЧС России на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока приступили к всесторонней подготовке к паводковому и пожароопасному периоду", – пояснил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, который лично возглавит оперативную группу и будет руководить учениями непосредственно на месте.

Активная фаза учений будет состоять из развёртывания полевого лагеря в окрестностях Владивостока, специальных тренировочных заданий для спасателей и лётчиков, организации устойчивой связи различных видов. Важнейший этап – организация взаимодействия с другими заинтересованными структурами, в том числе правоохранительными, медицинскими, с подразделениями Росгидромета.

В соответствии с планом, на период учений в режиме повышенной готовности будут функционировать главные управления МЧС России по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурский и Сибирский спасательные центры, а также оперативные силы высших учебных заведений – Дальневосточной и Сибирской пожарно-спасательных академий.

В Сибирском региональном центре МЧС России отметили, что участниками тренировочного процесса станут порядка 1 000 специалистов и 22 единицы техники, в т.ч. воздушные суда. Населению следует отнестись с пониманием к тренировке спасателей и сохранять спокойствие.