Все, что нужно знать о криптовалюте жителю Дальнего Востока

Сегодня мы все чаще слышим такие слова как "криптовалюта", "биткойн", "майнинг", "блокчейн" и им подобные в сводках средств массовой информации, а также из уст экономистов и профильных экспертов. Криптовалюта представляет собой некую электронную валюту, добываемую в результате майнинга, осуществляемого при помощи персональных компьютеров или на специальных устройствах, объединенных в так называемые "фермы", сообщает ЕНВ.

Не сложно заметить, что сфера криптовалют полна непонятной чужому уху терминологии. А между тем интерес к этой теме велик практически во всех развитых странах мира, в том числе, в России и на ее Дальнем Востоке. Посудите сами, в 2009 году первая криптовалюта – биткойн – стоила около 10 центов за единицу, а в декабре 2017-го ее курс достиг отметки в 20 000 тысяч долларов США. Прибыль колоссальна.

На прошлой неделе, в рамках 127-го заседания международного бизнес-клуба "Диалоги" состоялась обширная дискуссия с участием местных специалистов и практиков под названием "Блокчейн и криптовалюта. Новая экономическая идея". И сегодня эксперты все чаще говорят о том, что криптовалюта – это не просто новый вид виртуальной ценности, но и целая идея или даже новый виток информационной революции.

"Если говорить по большому счету, у нас нет криптовалюты, у нас есть "криптоценность", то есть это та (ценность), которой люди обмениваются между собой, – поясняет гендиректор "Центра Блокчейн Технологий Дальний Восток" Михаил Чупрынин. – Но это явный признак того, что собственно криптовалюта появится. Раньше ведь люди тоже обменивались баранами, а потом стали писать на коре или пергаменте [о долговых обязательствах по передаче, например, трех баранов] через два месяца. Это был вексель. Интернет стал первой революцией в информационно-коммуникационном пространстве, основой умных вещей, роботов, такси и т.д. Технология блокчейн – это вторая промышленная революция в электронных коммуникациях", - говорит эксперт.

Несмотря на то, что зачатки второй информационной революции уже произошли, эксперты говорят о том, что понимания наступления нового времени в обществе нет, в особенности, даже у властей многих государств, в том числе, к сожалению, и в нашей стране.

"Государство, а именно банковская система, не готовы к этому, у нас даже сейчас не во всех банкоматах присутствует функция по приему банкнот, к тому же, даже не у каждого банка есть разработанный интернет-банкинг, – напоминает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Конечно, блокчейн-технологии понемногу будут внедряться, где-то даже появятся аппараты по выдаче криптовалюты, скорее всего, в Москве, однако в целом страна к этому придет не скоро", - уверен политолог.

В настоящее время вывести криптовалюту можно, но довольно сложно. Делается это, как правило, на специализированных ресурсах, так называемых "обменниках" или криптобиржах. Кстати, российский банковский сектор, через который в принципе тоже можно было бы выводить те же биткойны, достаточно настороженно относится к явлению криптовалют. Вот что по этому поводу говорит директор центра обслуживания ВИП-клиентов ПАО "КБ "Восточный" Оксана Игнатова: "В банковской сфере тема криптовалюты очень активно обсуждается, уже понятно, что ее необходимо изучить более глубоко, в том числе, даже на федеральном уровне, но, однозначно не нужно принимать каких-то поспешных решений, очень быстрых и необдуманных действий, потому что вопрос довольно неоднозначен на текущий день", - заключила г-жа Игнатова.

Неоднозначность криптовалюты кроется в том, что экономисты всего мира называют "мыльным пузырем". Именно с этим явлением многие эксперты сравнивают блокчейн-технологии. "Конечно, возможно за криптовалютой будущее, хотя я сильно сомневаюсь, потому как это сравни уверенности в том, что завтра по всей нашей стране будут ездить электромобили, - комментирует Юрий Коломейцев. – Криптовалюта – это некий "хайп", который в какое-то определенное время будет работать. Тот, кто успеет – заработает, тот, кто нет – нет. Неслучайно некоторые эксперты сравнивают блокчейн-технологии с пирамидой "МММ" Сергея Мароди, которая первое время тоже приносила дивиденды держателям своих акций".

Еще одним отражением неоднозначности криптовалюты выступает попытка многих стран поставить торговлю и добычу электронных валют под контроль и налогообложение. Недавно, и в российском правительстве министерством финансов был подготовлен законопроект о регулировании рынка криптовалют, в котором майнеры обозначаются как предприниматели, и в соответствии, с налоговым кодексом, их деятельность должна облагаться налогом. Михаил Чупрынин считает это решение поспешным и убийственным для развития сферы блокчейн-технологий в России.

"Обкладывать каждого майнера налогом, на мой взгляд, бесполезно, – утверждает он. – Майнер – это тот же частный предприниматель или таксист. Если мы не можем всех таксистов обложить налогом, то обязать майнеров платить в казну будет еще сложнее, потому как, мы не поймем, заработал ли он или нет. На каждый роток не накинешь платок и на каждый "шлюз" не повесишь контролирующую программу, потому что это будет стоить дороже. Все, как в случае принятия "закона Яровой" – хочется за всеми следить, только стоит это "бешеных" денег", - заключил Михаил Чупрынин.

Отметим, что блокчейн-технологии – это не только абстрактная идея и конкретное ее воплощения для игроков рынка в виде прибыли. Криптовалюта уже изменяет и окружающую действительность. Так, в декабре 2017 года компания Long Island Ice Tea заявила, что сместит фокус с производства напитков на исследования и инвестиции в сфере блокчейна. Кроме того, ее название будет изменено на Long Blockchain Corporation. Сначала это известие привело к росту цен на акции компании, зарегистрированной в американском штате Нью-Йорк на 500%. За полдня они поднялись на 200%. Возможности криптовалюты до сих пор, во многом, не использованы и не изучены. К такому выводу на прошлой неделе пришли международные эксперты, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В то же время, нам, простым обывателям, остается наблюдать за тем, как будет проходить новая экономическая революция, если, конечно, блокчейн-технологии в дальнейшем приобретут такой статус.