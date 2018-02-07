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В мире

06 февраля 2018, 15:40
Роста цен в магазинах теперь боятся и в странах Запада

Роста цен в магазинах теперь боятся и в странах Запада

Мировые рынки отреагировали на возможность повышения процентной ставки в США

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 на прошедших торгах показал худший курс с апреля прошлого года. Как отмечает газета The Guardian, другие различные индексы также "просели" в Европе и Азии, сообщает ЕНВ.

Уже как несколько недель ведущие экономисты и финансовые аналитики предупреждают о том, что уровень инфляции в ведущих экономиках мира может увеличится в этом году с 2% до 3%. Данные заявления уже всколыхнули опасения в странах Запада по поводу скорого роста цен в магазинах.

Отметим, что инфляция не является каким-то новым явлением. Впервые правительства стран признали этот процесс проблемой примерно в 1960-х годах. Как правило, времена высокой инфляции благоприятны для заемщиков и негативны – для инвесторов. Чаще всего, при этом, страдают пенсионеры, которые зависят от фиксированного дохода и, при этом, следят за тем, как обесцениваются их сбережения.

Инфляцию в США также подпитывает экономическая политика президента Дональда Трампа. Одобренный Конгрессом еще до Нового года закон, подготовленный администрацией Белого Дома, предполагает введение в экономику США более триллиона долларов. Сделано это в угоду национальным предпринимателям, поскольку тот же закон предусматривает снижение налогов для бизнеса.

Угрожают ли колебания на фондовых рынках глобальной экономике?

Многие развивающиеся страны мира имеют серьезный внешний долларовый долг, поэтому увеличение темпов инфляции отразится на кредитно-денежной политике многих государств. В то же время, в условиях инфляции доллара возрастет экспорт из развивающихся стран в США, что сгладит данные проблемы по многих регионах мира за пределами Запада. К тому же, Еврозона вряд ли повысит процентные ставки до тех пор, пока ее восстановление не будет более жестко закреплено. Это означает, что евро будет продолжать расти в цене по отношению к доллару, что затруднит экспорт европейских товаров в США.

Падающий фондовый рынок не должен сразу повлиять на экономику. Основной эффект будет заключаться в ограничении доступности фондов акционеров для инвестиций, что скажется на долгосрочном состоянии мировой экономики. Согласно наиболее вероятному сценарию развития событий, падение фондовых рынков приведет к более низким потребительским расходам, ведь потребители на Западе измеряют свое финансовое благополучие с точки зрения средств, лежащих у них на счетах, а также  с точки зрения реальных доходов, которые при нарастании инфляции будут снижаться.

Метки: биржи, инфляция, котировки, США, цены

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