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Экономика

06 февраля 2018, 14:30
Дальневосточная нерка по оптовым ценам в Японии стоит дешевле, чем во Владивостоке

Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии

Российская нерка пользуется в Японии большей популярностью, чем американская

Россия в два раза опережает США по поставкам мороженой нерки в Японию. Средний уровень цен по российским поставкам в Японию заметно выше американских, но значительно ниже оптовых отпускных цен в Москве и Владивостоке. Несмотря на это, половина дальневосточной нерки поставлена в адрес японских потребителей, сообщает ЕНВ со ссылкой на АМКОР.

По информации Дальневосточного центра региональных исследований (г. Владивосток) со ссылкой на National Fisheries Institute, мировой объем добычи нерки в 2017 году составил 173,3 тыс. тонн, из которых 69 процентов обеспечили США, 27 процентов – Россия, а 4 процента пришлось на долю Канады.

Согласно данным, озвученным на специализированном совете по лососевым, который прошел в конце декабря прошлого года во Владивостоке, дальневосточные рыбаки за время лососёвой путины добыли 42 тыс. тонн нерки, пользующейся заслуженным уважением как у потребителей дальневосточных, так и западных российских регионов.

За 11 месяцев 2017 года Япония импортировала 21 тыс. тонн российской нерки и 10 тыс. тонн американской. Средняя цена поставок нерки из России в пересчете на российскую валюту составила 426 руб./кг, тогда как американская рыбопродукция реализовывалась по 405 руб./кг.

Отпускная стоимость дальневосточной нерки в Москве, согласно предложениям, размещенным оптовыми продавцами на площадке федерального электронного периодического издания Fishnet.ru, колеблется от 480 до 590 руб./кг. Во Владивостоке, согласно данным дальневосточного интернет-портала fishnotice.com, с припортовых складов  нерка реализуется по 475 руб./кг.

По мнению руководства Ассоциации марикультурных предприятий Приморского края (АМКОР), реализация, в рамках подписанного недавно соглашения между Владивостокским морским рыбным портом и врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, инвестпроекта по строительству современной холодильно-складской инфраструктуры по увеличению перегрузочных мощностей рыбопродукции до 500 тысяч тонн в год с последующим устройством рыбной биржи и электронной торговой площадки для реализации рыбной продукции, позволит переориентировать часть потоков дальневосточной рыбопродукции на российский внутренний рынок по более доступным ценам.

Помимо этого, реализация поручения президента РФ о создании на Дальнем Востоке рыбных рынков, в том числе и в г. Владивостоке, позволит расширить доступ населения к свежей и качественной рыбной продукции по более низким ценам.

По мнению ведущего политолога, директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, причина того, что дальневосточная рыба в Японии стоит дороже, чем на Дальнем Востоке, заключается в несформированности, во-первых, внутреннего рынка сбыта и, во-вторых, предпринимательского кластера, занимающегося покупкой и распространением рыбы в стране.

"Многие считают, что дешевая рыба в Японии – это отражение того, что архипелаг окружен морем и биоресурсами, поэтому зайти на этот рынок можно только с дешевыми оптовыми ценами, в то время, как в России исторически моря никогда не было, а с расширением владений Российской Империи и Советского Союза – отрасль по инерции развивалась слабо, – рассуждает Юрий Коломейцев. – Однако, корни данной проблемы находятся не так глубоко, как о них принято говорить. Посмотрите, у нас и мясное животноводство "развивалось" по схожему сценарию: коров забивали только перед самой смертью. Связано это с непониманием, как вести экономику, возможно, с нежеланием понять потребности рынка. В таких условиях ни о каком развитии рынка сбыта речи быть не может. Сейчас проще рыбу выловить и увезти куда угодно, но только не в Россию, потому что в нашей стране ее продавать некуда. Люди, конечно, готовы ее приобретать, но реально работающих поставщиков продукции практически нет. Напротив, в Японии и других странах АТР рыба у поставщиков пользуется большим спросом", - подчеркивает руководитель ЦСИ "Чёрный куб".

Юрий Коломейцев добавляет, что этот рынок, возможно, и не сформируется в России дальше, потому как у местных предпринимателей за прошедшие годы не появилось необходимого видения. "Привыкли перепродавать за рубеж – и ничего ты с этим не поделаешь. Кто добывает рыбу, тот ее и перепродает, и выгоднее сделать это в те рынки, где сформирован кластер поставщиков продукции, – говорит эксперт. – Самое страшное, что те, кто должен видеть проблему – не видят ее. Они не видят проблемы ни в высоких ценах на рыбу или на бензин. Они не видят проблемы ни в коррупции, ни в ЖКХ. Они не видят проблемы в том, что наша рыба продается куда угодно, но только не в Россию и что в нашей стране она стоит дороже", - заключил Юрий Коломейцев.

Метки: АМКОР, Коломейцев, нерка, цены, Япония

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Мнения, комментарии (1)

шредер, 6.02.2018 14:56
А чего удивляться то? Рыба гниет с головы!

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