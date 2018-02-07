Южнокорейские разведслужбы обвинили северокорейцев в краже криптовалюты из национальных обменников

В понедельник разведывательное агентство Южной Кореи проинформировало парламент страны о том, что кражи виртуальной валюты из Южной Кореи, проведенные северокорейским хакерами в прошлом году, были совершены на сумму в десятки миллионов долларов США, сообщает ЕНВ со ссылкой на источники Kyodo News в Национальном Собрании Республики Корея.

По данным источников, национальная служба разведки также проинформировала парламент о том, что оно выясняет, ответственны ли власти Северной Кореи за данные инциденты. Всего, согласно заявлению официальной разведки, из национальных криптообменников за 2017 год были выведены средства в размере нескольких десятков американских долларов. При этом, операции по выводу средств были осуществлены, в том числе, с помощью отправки электронных писем представителям бирж со взломанных аккаунтов держателей криптовалюты. Также, по данным ведомства, именно северокорейские хакеры вывели криптовалюту NEM на сумму в $534 миллиона из японской криптобиржи Coincheck 26 января этого года.

Информационное агентство Yonhap ранее сообщало в декабре, что имеются некие доказательства причастности северокорейцев в краже личной информации около 30 тысяч человек из крупнейшей южнокорейской криптобиржи Bithumb в июне 2017 года, а также из южнокорейской Coinus – в сентябре.

По данным источников, официальная южнокорейская разведка подтвердила, что в обоих случаях использовался один и тот же код, принадлежащий группе Lazarus, замешанной в хакерской атаке на Sony Pictures Entertainmen в 2014 году.

По некоторым оценкам, около 3 миллионов южнокорейцев являются владельцами криптовалюты, при этом, в стране расположены одни из самых крупных биткойн-бирж в мире. 30 января правительство Южной Кореи ввело запрет на использование анонимных аккаунтов при осуществлении операций с криптовалютой в целях предотвращения повторения случаев мошенничества.