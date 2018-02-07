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Япония

06 февраля 2018, 12:40
Руководство Coincheck на пресс-конференции по случаю ограбления криптобиржи

Почему Власти Японии не ограничивают крипто-торговлю на фоне краж электронной валюты?

Соседи Японии по региону – Китай и Южная Корея – уже ввели соответствующие ограничения

В условиях, когда правительства многих азиатских государств отступают от идеи майнинга, блокчейн-технологии не теряют популярности в Японии, несмотря на две крупнейшие в мире криптовалютные кражи, произошедшие в самой стране восходящего солнца, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Крипторесурсы и связанные с ними технологии расцениваются японским правительством в качестве источника налоговых поступлений. Планируются, что эта статья доходов со временем станет одной из самых больших в стране. "Существуют прогнозы, что налоговые поступления от криптовалютного бизнеса, включая налоги на прирост капитала от индивидуальных инвесторов и корпораций, вскоре могут составить 9,2 млрд. долларов США", - отметил экономист токийского подразделения Credit Suisse Такаши Шионо.

В то же время, другие крупные региональные экономики, такие как Китай и Южная Корея, похоже, больше не делают большую ставку на развитие рынка криптовалюты. Напомним, власти Южной Кореи недавно запретили анонимные транзакции, одну из главных особенностей криптоконверсий, при этом, не пойдя на прямой запрет деятельности бирж и майнеров, возможность чего рассматривалась на уровне правительства республики.

Несмотря на довольно консервативный курс политики японского правительства и особенности национальной бюрократии, Япония в апреле прошлого года стала первой крупной экономикой, которая официально признала криптовалюту в качестве способов оплаты и накопления активов. "Регулирующие органы в Японии, как правило, консервативны, – комментирует партнер юридической фирмы Anderson Mori & Tomotsune Кен Каваи. – Правительство хочет облегчить финансовую и техническую стороны общественной жизни страны через технологии блокчейн". Японский эксперт считает, что понимание властей регулирующих органов о новом и быстро меняющемся секторе экономики ограничено, поэтому, возможно, в стране крипто-торговле дают "зеленый цвет".

Даже кража виртуальной валюты NEM на сумму около 500 млн. долларов в обменнике Coincheck в Токио, произошедшая утром 26 января, не стала достаточным основанием для пересмотра национальной политики в области регулирования криптовалюты. Напомним, по результатам недавнего инцидента на компанию был обрушен шквал критики за пренебрежение мерами безопасности и, таким образом, фокус внимания был смещен на огрехи конкретной криптобиржи. Обменник Coincheck не смог реализовать многоуровневую защиту подписи, которая чем-то схожа с системой банковской учетной записи. С критикой деятельности криптобиржи выступил даже министр финансов Японии Таро Асо.

При этом, данная кража является не единственной. В 2014 году обменник Gox в Токио также пострадал от действий злоумышленников. Тогда из счетов клиентов биржи были выведены биткойны на сумму около 450 миллионов долларов. До недавнего времени это ограбление считалось самым масштабным в мире.

"Вероятно, в конце концов, мы увидим ужесточение регулирования, но точно не запрет крипто-торговли", - говорит Такаши Шионо. С ним согласен управляющий консалтинговой компанией в сфере блокчейн-технологий FreeAbound Скотт Джентри. Эксперт считает, что обменники должны проверяться контролирующими органами чаще: "Министерству финансов Японии необходимо создать должную систему безопасности. При этом, вряд ли ведомство будет делать настолько жуткие ограничения, которые спугнут рынок, и тот же биткойн перестанет расти".

По оценкам Скотта Джентри, электронные валюты уже могут составлять 0,3% валового внутреннего продукта Японии. Это может показаться не таким огромным числом, но, согласно прогнозам специалистов, их доля в ВВП может вырасти еще на 1,5 процента в этом году. Около 10 тысяч компаний в Японии теперь принимают оплату в биткойне, в том числе, самая крупная государственная авиакомпания Japan Airlines и две крупнейшие розничные сети электроники Bic Camera и Yamada Denki. Между тем, восьмой по величине банк в мире Mitsubishi UFJ Financial Group разработал собственную криптовалюту, известную как MUFG Coin.

Статус Токио как финансового центра Азии в последние десятилетия во многом был нарушен развитием Гонконга и Сингапура. Развивающийся рынок криптовалют дает возможности Токио восстановить часть финансового могущества города, как в Азии, так и во всем мире. Возможно, именно от этого отталкивается правительство страны при формировании подходов к развитию крипто-рынка Японии.

Метки: биткойн, криптовалюта, правительство, рынок, Япония

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