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Общество

06 февраля 2018, 12:10
Прямой рейс между вьетнамским Нячангом и Владивостоком запустят летом этого года

Прямой рейс между вьетнамским Нячангом и Владивостоком запустят летом этого года

Вьетнамская компания VietJet Air намерена в 2018 году запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и Нячангом

Прямое авиасообщение между Владивостоком и одним из самых популярных среди туристов вьетнамских направлений Нячангом планируется открыть этим летом, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Владивостока.

Ранее сообщалось, что вьетнамская компания VietJet Air намерена в 2018 году запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и Нячангом. Об интересе к запуску этого рейса стало известно в марте 2017 года во время официального визита делегации регионов Дальнего Востока во Вьетнам.

Вопросы сотрудничества обсудили генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Хуинь Минь Тинь и глава города Виталий Веркеенко, добавили в администрации.

"Развитию добрососедских отношений Вьетнама и Владивостока будет способствовать и организация прямого авиарейса Владивосток - Нячанг, который планируется открыть летом нынешнего года, подчеркнул генеральный консул Вьетнама во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Метки: авиасообщение, Вьетнам, рейс

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