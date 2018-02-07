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В мире

06 февраля 2018, 12:00
Bitcoin упал ниже $7000

Bitcoin упал ниже $7000

Прогнозы аналитиков по росту криптовалюты в феврале не оправдались

В далеком 2009 году биткоин стоил всего одну тысячную доллара, однако, за 8 лет он стал самой популярной криптовалютой, курс которой рекордно вырос. Это объясняется, в том числе, и небольшим ее количеством в обороте. Однако, с начала 2018 года, вопреки прогнозам аналитиков, криптовалютные рынки начали и продолжают свое падение. Опираясь на анализ cryptonews.one, обзор популярных криптовалют представляет ЕНВ.

Так, в понедельник, 5 февраля, общая капитализация всех криптовалют снизилась на $78 млрд., и составляет порядка $323 млрд. по сравнению с "воскресными" $411 млрд. В среднем, за сутки рынок, потерял 21,5% по сравнению с воскресеньем.

Однако, главные антирекорды бьет биткойн, курс которого с 4 на 5 февраля упал ниже отметки в $7 тыс., и составлял порядка $6,98 тыс. То есть, самая популярная криптовалюта потеряла сразу больше $1,5 тыс.

В целом, капитализация биткоина снизилась на $27 млрд., и составляет $117 млрд., что свидетельствует о том, что цифровой актив подешевел на 16%. Биткойн занимает 36,3% рынка (+1,3%). Чтобы понимать масштабность трагедии, отметим, что ровно месяц назад, 6 января биткойн показал ошеломительный рост. После стремительного падения, он вновь достиг отметки 16 403 доллара.

Еще более негативные результаты на сегодняшний день показывает рынок альткоинов. Только Tether (+0,8%), имеющий низкую волатильность, ушел в "зеленый сектор" и взобрался на 14-е место в списке 40 крупнейших криптовалют в такое, неблагоприятное для криптовалютного рынка, время.

Капитализацию, которая превышает $1 млрд, имеют 23 криптовалюты. Наиболее интересные результаты 5 февраля показали: Ethereum (-20,5%), Ripple (-16,2%), Bitcoin Cash (-20,8%), NEO (-23,5%) и IOTA (-19,3%). 

О дальнейших изменениях на рынках криптовалют читайте на сайте ЕНВ в ближайшее время.

Метки: Bitcoin, криптовалюта

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