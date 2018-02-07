Коротко об изменении курса валют Центробанка РФ на 6 февраля 2018

Доллар по отношению к рублю меняется не критично
Исходя из данных Банка России на сегодня, 6 февраля, стоимость доллара зафиксирована на отметке 56,6278 рубля, в то время как вчера, 5 февраля американский доллар стоил 56,0408 рубля. Таким образом, иностранная валюта по отношению к рублю меняется не критично, сообщает ЕНВ.
Аналитики прогнозируют изменение курса доллара к рублю в течение текущего 2018 года от 56 до 62 рублей. Причем, в конце годового отрезка доллар может встать на отметку в 62 рубля.
Сильных взлетов и падений специалисты не прогнозируют, что касается российской валюты, укрепление рубля будет происходить в разные периоды. Например, спрос на него окажется высоким во время уплаты налогов.
Напомним, что в 2018 году состоятся выборы президента России, и все аналитические прогнозы составляются с учетом данного факта. При смене власти рубль потеряет свою устойчивость. Если власть не поменяется, то курс доллара к рублю в 2018 году вряд ли особо изменится. Он так и останется в пределах 56-65 рублей.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 6 февраля 2018:
|
ВАЛЮТА
|
КУРС НА 5 ФЕВРАЛЯ
|
КУРС НА 6 ФЕВРАЛЯ
|
ИЗМ., РУБ (%)
|
Доллар США
|
56,0408
|
56,6278
|
+0,59 (+1.05)
|
Евро
|
70,0958
|
70,4959
|
+0,4 (+0.57)
|
Фунт стерлингов
|
79,8357
|
79,9301
|
+0,09 (+0.11)
|
Китайский юань (10)
|
89,2526
|
89,9811
|
+0,73 (+0.82)
|
Украинская гривна (10)
|
20,1115
|
20,3991
|
+0,29 (+1.44)
Метки: курс валют, рубль