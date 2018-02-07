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Экономика

06 февраля 2018, 11:50
Коротко об изменении курса валют Центробанка РФ на 6 февраля 2018

Коротко об изменении курса валют Центробанка РФ на 6 февраля 2018

Доллар по отношению к рублю меняется не критично

Исходя из данных Банка России на сегодня, 6 февраля, стоимость доллара зафиксирована на отметке 56,6278 рубля, в то время как вчера, 5 февраля американский доллар стоил 56,0408 рубля. Таким образом, иностранная валюта по отношению к рублю меняется не критично, сообщает ЕНВ.

Аналитики прогнозируют изменение курса доллара к рублю в течение текущего 2018 года от 56 до 62 рублей. Причем, в конце годового отрезка доллар может встать на отметку в 62 рубля.

Сильных взлетов и падений специалисты не прогнозируют, что касается российской валюты, укрепление рубля будет происходить в разные периоды. Например, спрос на него окажется высоким во время уплаты налогов.

Напомним, что в 2018 году состоятся выборы президента России, и все аналитические прогнозы составляются с учетом данного факта. При смене власти рубль потеряет свою устойчивость. Если власть не поменяется, то курс доллара к рублю в 2018 году вряд ли особо изменится. Он так и останется в пределах 56-65 рублей.

Изменение курса валют ЦБ РФ на 6 февраля 2018:

ВАЛЮТА

КУРС НА 5 ФЕВРАЛЯ

КУРС НА 6 ФЕВРАЛЯ

ИЗМ., РУБ (%)

Доллар США

56,0408

56,6278

+0,59 (+1.05)

Евро

70,0958

70,4959

+0,4 (+0.57)

Фунт стерлингов

79,8357

79,9301

+0,09 (+0.11)

Китайский юань (10)

89,2526

89,9811

+0,73 (+0.82)

Украинская гривна (10)

20,1115

20,3991

+0,29 (+1.44)

Метки: курс валют, рубль

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