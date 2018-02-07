Коротко об изменении курса валют Центробанка РФ на 6 февраля 2018

Исходя из данных Банка России на сегодня, 6 февраля, стоимость доллара зафиксирована на отметке 56,6278 рубля, в то время как вчера, 5 февраля американский доллар стоил 56,0408 рубля. Таким образом, иностранная валюта по отношению к рублю меняется не критично, сообщает ЕНВ.

Аналитики прогнозируют изменение курса доллара к рублю в течение текущего 2018 года от 56 до 62 рублей. Причем, в конце годового отрезка доллар может встать на отметку в 62 рубля.

Сильных взлетов и падений специалисты не прогнозируют, что касается российской валюты, укрепление рубля будет происходить в разные периоды. Например, спрос на него окажется высоким во время уплаты налогов.

Напомним, что в 2018 году состоятся выборы президента России, и все аналитические прогнозы составляются с учетом данного факта. При смене власти рубль потеряет свою устойчивость. Если власть не поменяется, то курс доллара к рублю в 2018 году вряд ли особо изменится. Он так и останется в пределах 56-65 рублей.

Изменение курса валют ЦБ РФ на 6 февраля 2018: