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Китай

05 февраля 2018, 21:10
Азиаты всё чаще приобретают произведения западного искусства

Азиаты всё чаще приобретают произведения западного искусства

Богатые люди Азии боятся подделок предметов культуры

За прошлый год посетители аукционов Christie's в Азии потратили рекордно малое количество средств на азиатские произведения искусства и предметы роскоши. Коллекционеры старались инвестировать в работы признанных художников и мастеров родом из других частей мира, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Президент Christie's в Азии Ребекка Вэй заявила, что этот результат прошел на фоне покупки картины "Вспаханное поле и пахарь" Винсента Ван Гога в ноябре за 81,3 млн. долл. США коллекционером из Гонконга. "Вспаханное поле" стало вторым по цене проданным произведением голландского мастера. Личность его покупателя до сих пор неизвестна, т.к. покупка была совершена по телефону. Как сообщали журналисты The Art Newspaper и Artnet.com, этому же гонконгскому инкогнито принадлежат приобретения и многих других известных картин в прошедшем году.

Картина Винсента Ван Гога не стала самой дорогой покупкой азиатских ценителей искусства. Так, другой покупатель из Азии в прошлом году заплатил максимальную цену за одну их картин Клода Моне, отдав $81,4 млн.

По словам главы подразделения аукционного дома, в прошедшем году стало больше покупателей из материкового Китая, которые, как отмечает Ребекка Вэй, пропускают дневные аукционы и забирают шедевры с вечерних выставок. "Мы видим новых покупателей из КНР, которые не обращают внимания на цену в $1 млн. Они просто выбирают работы стоимостью от 10 миллионов долларов США и выше. В то же время, из стран Юго-Восточной Азии новых платежеспособных клиентов за год не прибавилось", - отметила Вэй.

Аукционный дом Christie's особо развивает свою деятельность именно в КНР. Так, местные аукционы известная мировая сеть проводит уже в юанях, чтобы облегчить ряд формальностей посетителям. Вместе с тем, эксперты Christie's сожалеют, что есть ряд картин, которые не могут быть вывезены из Китая. В частности, это касается произведений творчества известного китайского художника XX века У Гуаньчжуна.

Во многом это объясняет тот факт, что азиатское подразделение Christie's довольно плохо продает местные шедевры. В 52% случаев азиаты на аукционах дома забирали западные произведения искусства.

В то же время клиенты Christie's в Азии сдают свои позиции на мировом рынке произведений искусства. В борьбе за картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи они уступили ближневосточным шейхам. Это произведение, в конечном счете, было продано за 450,3 млн. долл. США, что составило рекорд для любых произведений искусства, проданных на аукционе когда-либо. Напомним, после того ноябрьского аукциона в Нью-Йорке "Спаситель Мира" переехал в частную коллекцию в Абу-Даби.

По данным исследовательской компании ArtTactic, рынок аукционов в прошлом году вырос на 25%. Мировые продажи Christie's по итогам года выросли на 21% до 6,6 млрд. долл. США.

Продажи в Северной и Южной Америке у аукционного дома выросли больше всего – на 62 процента. В то же время, в Азии дела шли намного скромнее – всего 7% прироста. По мнению экспертов, во многом, это связано с боязнью общественности наткнуться на распространенные китайские подделки.

В январе 2018 года полиция КНР провела ряд громких задержаний мошенников, производивших и реализовавших поддельные произведения искусства, приписываемые китайским мастерам.

"Мы очень серьезно относимся к вопросу подлинности, - говорит глава Christie's в Азии. – Наши специалисты проводят надлежащую проверку, работая в тесном сотрудничестве с внешними экспертами по мере необходимости. Это практически исключает появление подделок на наших аукционах. Ни при каких обстоятельствах мы сознательно не выставим работу, по поводу которых существует опасения в их подлинности".

Метки: искуство, Китай

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