Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края

С 10 по 15 февраля 2018 года ровно 100 представителей студенческих отрядов из Владивостока и Большого Камня примут участие во Всероссийской социально-патриотической акции "Снежный Десант РСО". Организатором мероприятия является Молодежная общероссийская общественная организации "Российские Студенческие Отряды" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на медиацентр Приморского "Снежного Десанта".

Студенты встретятся с пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками реабилитационных центров и детских домов, учащимися средних специальных и общеобразовательных учебных заведений, организуют спортивно-массовые и развлекательные мероприятия и выступят с несколькими творческими программами для жителей районов края.

Напомним, что Всероссийская социально-патриотическая акция "Снежный десант" пройдет в Приморском крае уже в пятый раз. Всего в акции принимает участие 38 субъектов Российской Федерации.

Программа "Снежного Десанта":