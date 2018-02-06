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Фоторепортажи

05 февраля 2018, 18:00
Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края
Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края
Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края
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Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края

Акция "Снежный десант" пройдет с 10 по 15 февраля в шести муниципальных районах региона

С 10 по 15 февраля 2018 года ровно 100 представителей студенческих отрядов из Владивостока и Большого Камня примут участие во Всероссийской социально-патриотической акции "Снежный Десант РСО". Организатором мероприятия является Молодежная общероссийская общественная организации "Российские Студенческие Отряды" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на медиацентр Приморского "Снежного Десанта".

Студенты встретятся с пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками реабилитационных центров и детских домов, учащимися средних специальных и общеобразовательных учебных заведений, организуют спортивно-массовые и развлекательные мероприятия и выступят с несколькими творческими программами для жителей районов края. 

Напомним, что Всероссийская социально-патриотическая акция "Снежный десант" пройдет в Приморском крае уже в пятый раз. Всего в акции принимает участие 38 субъектов Российской Федерации.

Программа "Снежного Десанта":

  • 9 февраля – официальное открытие акции "Снежный Десант";
  • 10 февраля — отправка отрядов "Снежного Десанта" в шесть муниципальных районов Приморского края: Анучинский, Лазовский, Михайловский, Черниговский, Чугуевский, Хасанский;
  • 10-15 февраля — перемещение по населенным пунктам муниципального района с выполнением поставленных задач;
  • 15 февраля — возвращение отрядов "Снежного Десанта" во Владивосток.

Метки: акция, Минобрнауки, РСО, Снежный Десант

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