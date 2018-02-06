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Политика

05 февраля 2018, 17:40
Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс

Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс

В Законодательном Собрании прошла встреча председателя краевого парламента Александра Ролика с членом Совета Федерации от Приморья Светланой Горячевой

Стороны обсудили ряд актуальных изменений российского законодательства, затрагивающих интересы не только Приморского края, но и жителей других регионов страны. Среди них – проект федерального  закона  "О внесении изменений  в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации", предусматривающий введение понятия "сухостойная, ветровальная, буреломная древесина или валежник". Светлана Горячева рассказала, как прошло обсуждение поправок в Лесной кодекс в Федеральном Собрании РФ, сообщает ЕНВ со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ аппарата ЗСПК.

Напомним, на последнем заседании депутаты Законодательного Собрания Приморского края также приняли обращение к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс. Парламентарии предложили обратить внимание федеральных законодателей на актуальный для многих российских регионов вопрос заготовки гражданами валежника для собственных нужд, в частности, для отопления. Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, принятие поправок в Лесной кодекс позволит в определенной мере снять дефицит топливной древесины, который испытывают сельчане. Кроме того, уборка такой древесины, позволит защитить лес от пожаров, будет способствовать расчистке русел рек, улучшению санитарного состояния лесных участков. В настоящее время, в соответствии с официальной позицией Министерства природных ресурсов и экологии РФ, заготовка валежника может обернуться для граждан серьезными правовыми последствиями.

Стороны также затронули проблему массовой и неограниченной заготовки кедрового ореха в приморской тайге, которая приводит к деградации кедровых массивов, подрыву кормовой базы диких копытных животных и негативно сказывается на численности краснокнижных хищников. С этим вопросом Светлана Горячева как бывший прокурор Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры также знакома не понаслышке.

Спикер Законодательного Собрания Александр Ролик, рассказывая о мерах, принимаемых по решению данной проблемы, отметил, что сегодня на краевом уровне разработан проект  закона "О внесении изменений в статью 4 Закона Приморского края "Об использовании лесов в Приморском крае". Он устанавливает сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в документе прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также на использование инструментов, механизмов и устройств, которые могут повредить лесные насаждения.

В первом чтении поправки к закону уже одобрены депутатами, законопроект вынесен на ближайшую февральскую сессию краевого парламента сразу во втором и третьем чтениях. Следующим шагом, по мнению спикера краевого парламента, должны стать соответствующие изменения в федеральном законодательстве. Помимо этого, председатель Законодательного Собрания Приморского края попросил поддержки Светланы Горячевой в вопросах принятия на федеральном уровне правовых актов, регламентирующих правоотношения по проблеме безнадзорных животных. В марте прошлого года приморские депутаты также направили в профильный комитет Государственной Думы предложения по доработке проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Подводя итоги встречи Александр Ролик подчеркнул, что Законодательное Собрание Приморского края уделяет большое значение работе с представителями региона в Государственной Думе РФ и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На прошедшей неделе также были проведены обсуждения законодательных инициатив, направленных на развитие края с депутатами Государственной Думы Виктором Пинским, Владимиром Новиковым, Сергеем Сопчуком и Викторией Николаевой. "Рабочие встречи с представителями Совета Федерации и Государственной Думы от нашего региона позволяют нам сверять позиции по многим важным вопросам, защищать интересы региона на федеральном уровне", - отметил он.

Метки: валежник, Горячева, законодательство, Лесной кодекс, ролик

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