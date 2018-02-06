За время запуска "ДВ-гектара" население Дальнего Востока сократилось более чем на 10 тысяч человек

Программа "ДВ-гектара", статус Свободного порта Владивосток, развитие ТОРов, растущая поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение зарплат и благосостояния граждан – все это способствует, по мнению органов исполнительной власти, улучшению жизни в Приморье и ДФО в целом. Данные Росстата показывают обратное. За минувший 2017 год с территории Дальнего Востока "сбежало" более 10 тысяч человек. В странностях статистики разбирались ЕНВ.

Россияне выбирают гектары в Приморье

Напомним, федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Несколько дней назад исполнился ровно год, как абсолютно любой россиянин, независимо от их места жительства, может получить участок земли в безвозмездное пользование. По данным администрации Приморского края, за все время реализации закона от жителей разных регионов России поступило 109 308 заявок на право получения дальневосточного гектара во всем Дальнем Востоке.

Как пояснял врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, первые итоги реализации закона о дальневосточном гектаре показали, что чаще всего россияне выбирают именно "гектары" в Приморье – около 40% от всех заявителей, то есть 43 509 человек. "Это не удивительно: у нас великолепная природа, море, богатая ресурсная база, возможности для бизнеса, инновационных проектов и просто для жизни. Сегодня более 40 тысяч человек со всей страны готовы переселиться в Приморский край, осваивать землю, строить дома, создавать и продвигать свое дело, растить детей", – отмечал глава региона. Кроме того, в Приморье обладатели гектара могут рассчитывать на господдержку. Это касается предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. По словам Андрея Тарасенко, в 2017 году на эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей.

Помимо программы "дальневосточного гектара", исходя из доклада заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Натальи Набойченко, по основным показателям развития малого бизнеса Приморье занимает на Дальнем Востоке лидирующие позиции. В ходе семинара-совещания с главами, представительными и финансовыми органами муниципальных образований на минувшей неделе, эксперт рассказала: "Малый и средний бизнес (МСП) Приморья сегодня – это 101 902 субъекта, из них 54 269 индивидуальных предпринимателей. В течение 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2 472 единицы или 2,5%. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России – 20%".

При этом, показатели дохода населения, также, растут. Например, средняя зарплата в 2018 году в Приморье должна составить 50 тысяч рублей. Об этом заявлял экс-губернатор Владимир Миклушевский 7 февраля прошлого года на заседании администрации Приморского края. В целом, исходя из заявлений чиновников, жизнь в регионе постепенно улучшается. Почему же статистика Росстата показывает обратное?

Бегство от "хорошей жизни"?

Согласно статистике Росстата, все население Дальневосточного федерального округа в 2017 году составляло 6 172 553 человек, при этом, общее число граждан, зарегистрированных в городах, достигало 4 674 122 человек, в сельской местности – 1 498 431. На момент 1 января 2018 года по данным Росстата, число людей, проживающих на территории Дальнего Востока уменьшилось более чем на 10 тыс. человек и достигло цифры 6 162 427. При этом, из городов уехало более 4,5 тысяч, сельскую местность покинуло более 5,5 тыс. людей.



Некоторые независимые эксперты уверены, что реальные цифры еще более плачевны. Председатель президиума Приморского краевого отделения совета общественных наблюдательных комиссий Владимир Найдин рассказал о миграционных процессах на Дальнем Востоке. "Миграционный отток сегодня идет в двух направлениях. Первое – это внутренняя миграция – из приморских сел в крупные города региона. Второе – в пределах России, так как много приморцев переезжают в ту же Москву или Санкт-Петербург. Причем, многие сохраняют прописку, и формально оставаясь жителями края, поэтому официальные статистические данные могут быть заниженными. Обратный отток тоже существует, это когда не найдя счастья на чужбине народ возвращается в родные края, в частности, на Дальней Восток. Но эти показатели мизерные – из 10 условных "мигрантов" возвращаются только двое", - отметил эксперт, добавив, что именно в последние два года наблюдается увеличение оттока в южные города Российской Федерации – Краснодар, Геленджик, Сочи и т.д., где условия жизни действительно улучшаются.

"Я сам довольно часто бываю в Краснодаре и могу сказать с уверенностью, что сегодня стоимость продуктового набора "здесь" и "там" отличается в среднем на 30-40 %. При этом, сельхозпродукция дешевле процентов на 40-50, мясо и молочка доступнее на 30 %", - пояснил ЕНВ Владимир Найдин.

С "растущей" в Приморье зарплатой еще интереснее. Средний доход в том же Краснодарском крае за последние два-три года увеличился с 25 тыс. рублей до 35-40. "Уровень зарплат в южных городах практически достиг средних показателей ДФО – 35-40 тысяч. При этом, у нас в регионе 25-30 тысяч в месяц считается относительно хорошим доходом. То же касается и недвижимости. Сейчас в Краснодаре можно купить квартиру за 1,5 млн. рублей, тогда как во Владивостоке стоимость 3,5 млн. – не предел", - добавил Найдин.

К сожалению, статистика вещь неумолимая. Так, две приморские семьи из восьми при опросе подтвердили: за последнее время их личные экономические показатели на "бытовом" уровне ухудшились. Одним словом, "бегство" людей из Дальнего Востока напрямую связано с трудностями проживания в регионе.

Напомним, по данным Приморскстата (территориального органа Госстатистики по Приморскому краю, - прим. ред.), с января по июль 2016 г. в Приморье родился 11 581 человек, а умерло 13 294 человека. В 2015 г. за аналогичный период прошлого года родилось 11 769 человек, а умерло – 13 428.

Ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева уверена, что огромной мотивацией для оттока населения, кроме экономических факторов, становятся и субъективные причины: "Давайте вспомним, что в последние годы все начальствующие должности в Приморье и на Дальнем Востоке занимают москвичи. По какой- то неведомой причине наши специалисты в регионе не востребованы. А ведь на Дальнем Востоке проживают не менее амбициозные и образованные люди, чем в центре России, которые также стремятся к карьерному росту. Одним словом, "останешься здесь – карьере конец", поэтому многие наши специалисты уезжают в Москву, становясь, при этом, невольным примером для молодежи. Этот порочный круг надо разрывать и здесь много зависит от федеральной власти. В частности, пора начинать делать ставку на внутренние кадры и резервы самих дальневосточников". Эксперт добавила, что уникальность портового региона в том, что он "рождает" людей с особенным, "моряцким" характером, склонным к мобильности и принятию быстрых решений". И это тоже является одной из причин "легких на подъем" дальневосточников.

В целом, большое количество экспертов выражают опасение, что при таком положении дел, в частности, при увеличении миграции людей с территории Приморского края и Дальнего Востока, ситуация с демографией в регионе к 2028-2031 годам может стать критической.