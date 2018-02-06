Еще один МФЦ откроют в Приморье

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, открытие еще одного МФЦ позволит сократить время ожидания в очереди для посетителей, а также оптимизировать работу учреждения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Городские МФЦ, как правило, сильнее загружены, чем районные. В прошлом году для ликвидации очередей и сокращения времени ожидания за получением услуги мы запустили новый сервис на сайте краевого многофункционального центра, где можно отследить загруженность учреждений. Еще одно решение этой задачи – открытие новых МФЦ и окон обслуживания", – отметили в ведомстве.

По информации администрации Уссурийска, для нового многофункционального центра предназначено помещение общей площадью 98,7 квадратных метров. В нем сделают капитальный ремонт, благоустроят прилегающую территорию. Вход оборудуют удобными пандусами и кнопкой вызова для маломобильных жителей города. Рядом с МФЦ разместится парковка, на ней также определят парковочные места для инвалидов.

Отметим, на территории края сегодня работают 37 муниципальных многофункциональных центров и один краевой. В них можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около 5 тысяч посетителей.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских указов президента России Владимира Путина. "Нельзя останавливаться на том, что сделано. Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг", – подчеркнул президент РФ.

Сегодня в офисах МФЦ "Мои документы" можно получить более 200 государственных, краевых и муниципальных услуг. В частности, в центре можно подать заявление о назначении государственных ежемесячных пособий, на выдачу охотничьего билета, регистрацию в налоговом органе, получение лицензии на продажу алкогольной продукции, получение российского паспорта, пенсии, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, встать в очередь на зачисление своего ребенка в детский сад, заказать кадастровый паспорт, осуществить регистрацию прав на недвижимое имущество, оформить государственный кадастровый учет и многое другое.

Кроме того, с января 2018 года в МФЦ Приморья стала доступна новая услуга – "Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации". Теперь приморцы могут подать заявление в электронном виде о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке.