Приморцы выступили в поддержку российских олимпийцев

На площади собралось около четырех тысяч приморцев. Они держали в руках российские флаги, плакаты и транспаранты, где были написаны слова в поддержку наших олимпийцев. Со сцены звучали слова поддержки наших спортсменов, которые готовятся выступить на зимней Олимпиаде. Художественную программу представили творческие коллективы Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморья.

В митинге "Россия в моем сердце" приняли участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик и депутаты краевого парламента. "На этой Олимпиаде как никогда российским спортсменам нужна поддержка всех нас. И митинг показал, что приморцы - за чистый спорт без политики и двойных стандартов. Это настоящие спортивные болельщики, готовые до конца верить в своих атлетов и горячо за них болеть. Мы желаем успеха нашей сборной", - сказал Александр Ролик.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея). Наши спортсмены не смогут выступить под российским флагом, не смогут услышать свой гимн, и даже на спортивной форме будет отсутствовать российский триколор. Всего на XXIII Зимние Олимпийские игры допущены 169 спортсменов из нашей страны. В официальных документах МОК они именуются "Олимпийские атлеты из России".