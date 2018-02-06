Во Владивостоке прошел чемпионат Тихоокеанского флота по самбо

Во Владивостоке на базе отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прошел чемпионат флота по самбо. В первенстве, организованном Спортивным комитетом ТОФ, приняли участие 75 спортсменов, представляющих соединения и части главной базы флота, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По результатам первенства в общекомандном зачете первое место завоевала команда соединения морской пехоты "Запл", второе – "Разведка", третье – команда берегового ракетного соединения ТОФ "Ракета". Впервые на этих соревнованиях отдельно были определены победители в трёх номинациях: "Лучшая техника", "Самая быстрая схватка", "Наибольшее количество побед болевым приёмом".

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке, подполковника Сергея Беневоленского, спортсмены показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали отличную технику и приемы.

По итогам соревнований из лучших спортсменов сформирована команда, которая в марте представит Тихоокеанский флот на первенстве Восточного военного округа по самбо.