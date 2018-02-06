Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

05 февраля 2018, 15:30
Во Владивостоке прошел чемпионат Тихоокеанского флота по самбо

Во Владивостоке прошел чемпионат Тихоокеанского флота по самбо

Лучшие выступят на первенстве военного округа по самбо в марте

Во Владивостоке на базе отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прошел чемпионат флота по самбо. В первенстве, организованном Спортивным комитетом ТОФ, приняли участие 75 спортсменов, представляющих соединения и части главной базы флота, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По результатам первенства в общекомандном зачете первое место завоевала команда соединения морской пехоты "Запл", второе – "Разведка", третье – команда берегового ракетного соединения ТОФ "Ракета". Впервые на этих соревнованиях отдельно были определены победители в трёх номинациях: "Лучшая техника", "Самая быстрая схватка", "Наибольшее количество побед болевым приёмом".

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке, подполковника Сергея Беневоленского, спортсмены показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали отличную технику и приемы.  

По итогам соревнований из лучших спортсменов сформирована команда, которая в марте представит Тихоокеанский флот на первенстве Восточного военного округа по самбо.

Метки: самбо, соревнования, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье отловлена тигрицаВ Приморье отловлена тигрица
вчера, 16:30
Она часто появлялась в селе Алексей-Никольское Уссурийского городского округа
Еще один МФЦ откроют в ПриморьеЕще один МФЦ откроют в Приморье
вчера, 16:10
Новый многофункциональный центр "Мои документы" с четырьмя окнами обслуживания появится в Уссурийске по адресу ул. Пушкина, 4
Приморцы выступили в поддержку российских олимпийцевПриморцы выступили в поддержку российских олимпийцев
вчера, 15:50
На центральной площади Владивостока состоялся митинг в поддержку российских олимпийцев, которые будут участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане

Последние новости

Азиаты всё чаще приобретают произведения западного искусстваАзиаты всё чаще приобретают произведения западного искусства
вчера, 21:10
Богатые люди Азии боятся подделок предметов культуры
Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского краяСовременные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края
вчера, 18:00
Акция "Снежный десант" пройдет с 10 по 15 февраля в шести муниципальных районах региона
Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодексСветлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс
вчера, 17:40
В Законодательном Собрании прошла встреча председателя краевого парламента Александра Ролика с членом Совета Федерации от Приморья Светланой Горячевой

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+