Выступать – вместе, жить – раздельно: как готовится к олимпиаде объединенная команда Кореи по хоккею

Объединенная женская команда сыграла свой первый матч со Швецией в минувшее воскресенье. Товарищеский поединок состоялся в южнокорейском Инчхоне. Кореянки уступили шведкам со счётом 1:3. Сегодня, в понедельник утром члены объединенной сборной разместились в Олимпийской деревне Каннын, сообщает ЕНВ.

23 южнокорейских и 12 северокорейских хоккеисток тренируются вместе с конца января, однако, в олимпийской деревне они будут проживать в разных отелях. Женская корейская хоккейная команда – это первая совместная корейская сборная в олимпийской истории. Две Кореи достигли договоренности о создании команды 17 января, а Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил ее по прошествии трёх дней.

Согласно условиям МОК, по крайней мере, три северокорейских спортсмена должны выходить на лед в каждой игре на Олимпийских играх. Благодаря слиянию, корейская сборная получила возможность сформировать команду из 35 игроков. В то время, как остальные сборные имели возможность пригласить только 23 спортсменов – 20 полевых и трех вратарей.

В воскресной игре Сара Мюррей использовала четырех северокорейских игроков: форвардов Чон Су-Хён, Ким Ын-Гиан и Рё Сун-Хуэй, а также защитника Хван Чунг-Гум. Никто из них не оказал большого влияния на игру, однако по завершению матча Мюррей сказала, она довольна выступлением северокорейских хоккеисток и высоко оценила их трудовую этику на льду.

Первая игра корейской сборной на Олимпийских играх состоится против Швейцарии в субботу, затем будет игра со шведками, а 14 февраля – с японками. Форма объединенной команды включает изображение Корейского полуострова на нашивке, на которой написано слово "Корея". Вместо гимнов двух государств во время проведения матчей будет звучать традиционная мелодия "Ариран", которая станет официальным символом объединенной команды на ОИ-2018.