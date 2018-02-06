Анна Хохлова: Тренд сезона - шубы из искусственного цветного меха

Искусственный мех вот уже несколько сезонов не сходит с мировых подиумов, но, кажется, этой зимой его популярность достигла своего апогея. Экошубы не стесняются носить ни трендсеттеры, ни знаменитости, ни героини стритстайла. Искусственный мех подчас выглядит не менее эффектно и роскошно, чем натуральный. Кроме того, при создании актуальных предметов гардероба не страдает ни одно животное, что тоже приятно. Какие же шубы популярны и востребованы в новом сезоне рассказала корреспонденту ЕНВ дизайнер одежды бренда KVAY Анна Хохлова.

Шубы из искусственного цветного меха – безусловный тренд этого сезона. Цветовая палитра позволяет экспериментировать.

"Популярный сегодня эко-мех стал частым гостем мировых подиумов, страниц модных глянцев, и популярных fashion-блогов", - рассказала дизайнер.

Эко-мех в коллекциях у ведущих брендов

Именитые модные дома уже отказались от использования натурального меха в своих коллекциях, ориентируясь на активно развивающиеся в индустрии моды новые технологии, позволяющие качественно имитировать мех и оставаться гуманным.

Звезды в шубах из эко-меха

За рубежом большинство звезд давно носят экошубы. Производители научились качественно имитировать материал. А потребители все чаще выбирают новый образ мышления – осознанность. На сегодняшний день считается гуманным использование продуктов эксплуатации животных.

Как правильно носить эко-мех?

Трендсеттеры рекомендуют делать это "небрежно" - надевать его с потертыми джинсами и футболками с принтами, придавая легкость и игривость даже строгой классике.

Какую обувь выбрать.

Из обуви хорошо подойдут ботильоны на устойчивом каблуке, в классических или ярких оттенках. Популярные ботфорты помогут создать образ голливудской звезды, а грубые ботинки будут прекрасно сочетаться со стиелм casual.

Многослойность.

Можно совместить сразу два тренда - цветные шубки и многослойность и надеть под шубу любимую косуху, выставив ее детали (манжеты, воротник) напоказ. Если добавить сюда грубые ботинки, то образ будет завершен идеально.

Монохромность.

Одним из модных вариантов является цветной total look, он сразу выделит тебя из серой толпы. Именно так носит эко-мех телеведущая Ирена Понарошку.