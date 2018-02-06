Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2018 году составит 75 млрд. рублей

В Хабаровске прошло расширенное совещание главных инженеров Дальневосточной железной дороги под председательством начальника ДВЖД Николая Маклыгина. В обсуждении производственной деятельности, промышленной безопасности, инвестиционного и технологического развития приняли участие около 70 руководителей инженерных блоков всех основных структурных подразделений магистрали. Также участие в мероприятии приняли представители научного сообщества, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

В ходе совещания подведены итоги инженерной деятельности в 2017 году и определены приоритетные задачи на 2018 год.

– Сегодня Дальневосточная железная дорога является ключевым элементом транспортной системы Дальнего Востока и работает в условиях постоянного роста грузопотока. Объем грузовой работы в 2017 году вырос к уровню 2016 года на 4,2%, а к 2008 году почти в 2 раза, – подчеркнул Николай Маклыгин. – Коллектив железной дороги, работая в таком напряженном режиме, по итогам года выполнил основные задания ОАО "РЖД". Несомненно, здесь есть вклад и инженерного состава.

По мнению начальника ДВЖД, решение задач по развитию и реформированию отрасли, реализации масштабных инфраструктурных проектов и новых корпоративных стратегий требует нестандартных подходов и инженерной мысли. Лидерами здесь, безусловно, должны быть главные инженеры.

Приоритетными задачами на 2018 год названы снижение потерь от отказов технических средств и технологических нарушений, повышение производительности труда не менее 5%, создание условий для реализации проекта "Цифровая железная дорога", а также обеспечение формирования системы качества и процессного подхода на производстве.

Существенный вклад в решение поставленных задач вносит инженерный блок посредством внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации проектов бережливого производства. Так, экономический эффект от ресурсосберегающих технологий в 2017 году составил 41,3 млн. рублей, при этом проекты бережливого производства позволили снизить расходы на 55,5 млн. рублей.

Как отметил в ходе совещания главный инженер железной дороги Сергей Рябов, 2017 год выдался непростым для инженерных служб. В связи с постоянным ростом объемов перевозок, приоритетным направлением в развитии инженерной деятельности является обеспечение пропуска поездопотока, и вся инженерная деятельность должна быть направлена на решение этого вопроса. В 2018 году, не снижая рекордных темпов перевозок, на ДВЖД предстоит выполнить ремонтно-путевые работы в объеме более 600 км (+28% к уровню 2017 года) и обеспечить освоение средств инвестиционной программы в объеме более 75 млрд. рублей (+83% к 2017 году).

В настоящее время особое внимание уделяется реализации инвестиционной программы развития Восточного полигона. Доля Дальневосточной железной дороги в общем лимите Восточного полигона составила 240 млрд. рублей, это 43% от общей суммы инвестиций. Сумма планового ввода 126 объектов по программе развития Восточного полигона в 2018 году составит 49,6 млрд. рублей. Результатом реализации программы станет увеличение провозной способности всего полигона на 66 млн. тонн.