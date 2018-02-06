Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

05 февраля 2018, 11:20
Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2018 году составит 75 млрд. рублей

Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2018 году составит 75 млрд. рублей

На заседании в Хабаровске также подведены итоги инженерной деятельности ДВЖД за 2017 год

В Хабаровске прошло расширенное совещание главных инженеров  Дальневосточной железной дороги под председательством начальника ДВЖД Николая Маклыгина. В обсуждении производственной деятельности, промышленной безопасности, инвестиционного и технологического развития приняли участие около 70 руководителей инженерных блоков всех основных структурных подразделений магистрали. Также участие в мероприятии приняли представители научного сообщества, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

В ходе совещания подведены итоги инженерной деятельности в 2017 году и определены приоритетные задачи на 2018 год.

– Сегодня Дальневосточная железная дорога является ключевым элементом транспортной системы Дальнего Востока и работает в условиях постоянного роста грузопотока. Объем грузовой работы в 2017 году вырос к уровню 2016 года на 4,2%, а к 2008 году почти в 2 раза, – подчеркнул Николай Маклыгин. – Коллектив железной дороги, работая в таком напряженном режиме, по итогам года выполнил основные задания ОАО "РЖД". Несомненно, здесь есть вклад и инженерного состава.

По мнению начальника ДВЖД, решение задач по развитию и реформированию отрасли, реализации масштабных инфраструктурных проектов и новых корпоративных стратегий требует нестандартных подходов и инженерной мысли. Лидерами здесь, безусловно, должны быть главные инженеры.

Приоритетными задачами на 2018 год названы снижение потерь от отказов технических средств и технологических нарушений, повышение производительности труда не менее 5%, создание условий для реализации проекта "Цифровая железная дорога", а также обеспечение формирования системы качества и процессного подхода на производстве.

Существенный вклад в решение поставленных задач вносит инженерный блок посредством внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации проектов бережливого производства. Так, экономический эффект от ресурсосберегающих технологий в 2017 году составил 41,3 млн. рублей, при этом проекты бережливого производства позволили снизить расходы на 55,5 млн. рублей.

Как отметил в ходе совещания главный инженер железной дороги Сергей Рябов, 2017 год выдался непростым для инженерных служб. В связи с постоянным ростом объемов перевозок, приоритетным направлением в развитии инженерной деятельности является обеспечение пропуска поездопотока, и вся инженерная деятельность должна быть направлена на решение этого вопроса. В 2018 году, не снижая рекордных темпов перевозок, на ДВЖД предстоит выполнить ремонтно-путевые работы в объеме более 600 км (+28% к уровню 2017 года) и обеспечить освоение средств инвестиционной программы в объеме более 75 млрд. рублей (+83% к 2017 году).

В настоящее время особое внимание уделяется реализации инвестиционной программы развития Восточного полигона. Доля Дальневосточной железной дороги  в общем лимите Восточного полигона составила 240 млрд. рублей, это 43% от общей суммы инвестиций. Сумма планового ввода 126 объектов по программе развития Восточного полигона в 2018 году составит 49,6 млрд. рублей. Результатом реализации программы станет увеличение провозной способности всего полигона на 66 млн. тонн.

Метки: ДВЖД, инвестиции, итоги, планы, программа

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За время запуска "ДВ-гектара" население Дальнего Востока сократилось более чем на 10 тысяч человекЗа время запуска "ДВ-гектара" население Дальнего Востока сократилось более чем на 10 тысяч человек
вчера, 17:20
Люди бегут от "улучшенной" жизни в регионе
Дальневосточная таможня подвела итоги 2017 годаДальневосточная таможня подвела итоги 2017 года
02 февраля 2018, 16:30
285 преступлений выявили таможенники за год
Построен объект для теплоснабжения микрорайона в ТОР "Большой Камень"Построен объект для теплоснабжения микрорайона в ТОР "Большой Камень"
02 февраля 2018, 15:50
ЦТП-12 готов к проведению пусконаладочных работ с подачей теплоносителя от городских сетей

Последние новости

Азиаты всё чаще приобретают произведения западного искусстваАзиаты всё чаще приобретают произведения западного искусства
вчера, 21:10
Богатые люди Азии боятся подделок предметов культуры
Современные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского краяСовременные "тимуровцы" отправятся в глубинку Приморского края
вчера, 18:00
Акция "Снежный десант" пройдет с 10 по 15 февраля в шести муниципальных районах региона
Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодексСветлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс
вчера, 17:40
В Законодательном Собрании прошла встреча председателя краевого парламента Александра Ролика с членом Совета Федерации от Приморья Светланой Горячевой

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+