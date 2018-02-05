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Общество

04 февраля 2018, 20:20
Водителей просят не выезжать завтра на дороги в случае снегопада

Водителей просят не выезжать завтра на дороги в случае снегопада

С высокой вероятностью снег начнется в понедельник утром

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, завтра, в понедельник, 5 февраля, во Владивостоке с вероятностью 70% с 8 часов утра и в течение всего дня ожидается снег. На отдельных участках автомобильных дорог будет образовываться гололедица, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации данных явлений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Всем коммунальным службам Владивостока дается команда в пределах их полномочий быть готовыми к предупреждению и ликвидации происшествий, которые могут быть вызваны этим неблагоприятным погодным явлением. Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в этой связи дополнительные меры безопасности.

Водителям личного автотранспорта рекомендуют с утра понедельника, 5 февраля, воздержаться от выезда на дороги города. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также снижению аварийной обстановки. В случае объективной невозможности ограничения выезда водителям необходимо двигаться по городу с небольшой скоростью и соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта, а также заранее притормаживать, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Водителей просят, при этом, не парковать машины на обочинах городских дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Метки: мэрия, предупреждение, снег

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