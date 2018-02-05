В Приморье может появиться киностудия "Дальний Восток"

С 5 по 8 февраля 2018 года состоится рабочая поездка заместителя председателя комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного развития Общественной палаты Российской Федерации Дениса Кириса в город Владивосток. Об этом ЕНВ сообщил сам Кирис, являющийся председателем правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино.

Поездка инициирована Общественной палатой Приморского края. В ходе визита планируется провести круглый стол по теме взаимодействия Общественной палаты Приморского края и местными органами исполнительной и законодательной власти по теме реализации Указа Президента России В.В.Путина № 808 от 24. 12.2014 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

Также будут затронуты вопросы волонтерства и их участия в сохранении историко−культурного наследия в Приморье. В рамках проводимого мониторинга Общественной палатой России доступности граждан к учреждениям культуры в малых городах и поселениях России, будут запланированы совместные действия с ОП Приморья в этом направлении. Запланирована встреча с общественными организациями, работающими в сфере культуры. Доклад и презентация возможности создания во Владивостоке совместно с кинокомпанией Brave Rabbit нового культурно–производственного центра, ядром которого станет Киностудия "Дальний Восток".