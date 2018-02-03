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В мире

02 февраля 2018, 19:40
В ЮАР более 950 шахтёров провели свыше суток в шахте в результате аварии

В ЮАР более 950 шахтёров провели свыше суток в шахте в результате аварии

В горнодобывающей компании "Сибани-Стиллуотер" заявили, что шахтёры находились на глубине 1000 метров под землей около полутора суток

Сегодня утром состоялась эвакуация более 950 шахтеров, застрявших в южноафриканской шахте. Инцидент произошел в результате аварийного отключения электроэнергии еще в среду, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

В управляющей компании Sibanye-Stillwater заявили, что спасенные шахтеры пройдут медицинские осмотры и консультации. Ожидается, что шахта начнет работать снова в понедельник.

Однако профсоюзы шахтеров и активисты выражают обеспокоенность, что в момент аварийного отключения света, в среду вечером, для рабочих не было предусмотрено резервного плана эвакуации. Отключение электроэнергии произошло после того, как в ЮАР во второй половине среды пришел мощный шторм. В целом, инцидент отражает сохраняющиеся проблемы безопасности на шахтах Южной Африки.

В результате отключения электроэнергии лифты оказались в неработоспособном состоянии, что привело к тому, что около тысячи рабочих остались более чем на сутки под землей. Впрочем, по сообщениям компании и профсоюзов, пострадавшим в течение этого времени доставлялись еда и вода.

Представитель компании Джеймс Уэлстед сообщил, что шахта имеет 23 уровня, а работы в ней ведутся на глубине до 1000 метров. "Один кабель был восстановлен в четверг, и 272 рабочих были спасены еще вчера, остальные 955 человек оставались в шахте до пятницы", - сообщили в Sibanye-Stillwater.

Национальный союз горняков уже призвал работников отказаться от работы в "опасных условиях". "Крупные многонациональные корпорации, такие как "Сибани-Стиллуотер", которые должны стать лидерами в области безопасности, слишком мало делают для предотвращения несчастных случаев", - говорится в заявлении союза.

В августе прошлого года пять горняков погибли после того, как участки золотой руды обрушились неподалёку от Йоханнесбурга. Южная Африка обладает богатыми запасами полезных ископаемых и имеет одни из самых глубоких золоторудных месторождений в мире. На протяжении многих десятилетий золото было основой экономики Южной Африки, но его производство резко сократилось из-за истощения запасов драгоценного металла.

Метки: авария, инцидент, спасение, шахта, шторм, ЮАР

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