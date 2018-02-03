Опубликованы изменения, касающиеся правил государственной регистрации судов

31 января Минтранс России опубликовал новые Правила государственной регистрации судов. Теперь регистрация будет осуществлять лишь в том случае, если судно пройдёт процедуру идентификации, которая осуществляется специализированной организацией, наделенной полномочиями на классификацию и освидетельствование судов под государственным флагом Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

При этом, правилами предусмотрено, что первоначальная государственная регистрация не предусматривает никаких процедур идентификации и осмотра судна. Кроме того, в разделе "Государственная регистрация ипотеки судна и других ограничений прав на судно" вопросы, касающиеся регистрации ипотеки судов изложены в ужесточённой форме по сравнению с регистрацией "других ограничений". Но, о каких именно "других ограничениях" идет речь – ни в документе, ни в пояснительной записке к нему не сказано.

Таким образом, высок риск, что создается "лазейка", "благодаря" которой теперь в реестры судов можно зарегистрировать всё что угодно, а также любые ограничения прав на судно. Эксперты считают наличие данных положений поводом для пересмотра Правил, поэтому, вполне возможно, что приказ Минтранса будет дорабатываться. В самом министерстве предлагают принять данные правила исключительно для того, чтобы оптимизировать процедуру регистрации судов, получения и передачи прав на них и упрощения заключения сделок с ними.