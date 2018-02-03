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Общество

02 февраля 2018, 19:10
Опубликованы изменения, касающиеся правил государственной регистрации судов

Опубликованы изменения, касающиеся правил государственной регистрации судов

Министерство транспорта подготовило новый приказ, регламентирующий правила госрегистрации судов

31 января Минтранс России опубликовал новые Правила государственной регистрации судов. Теперь регистрация будет осуществлять лишь в том случае, если судно пройдёт процедуру идентификации, которая осуществляется специализированной организацией, наделенной полномочиями на классификацию и освидетельствование судов под государственным флагом Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

При этом, правилами предусмотрено, что первоначальная государственная регистрация не предусматривает никаких процедур идентификации и осмотра судна. Кроме того, в разделе "Государственная регистрация ипотеки судна и других ограничений прав на судно" вопросы, касающиеся регистрации ипотеки судов изложены в ужесточённой форме по сравнению с регистрацией "других ограничений". Но, о каких именно "других ограничениях" идет речь – ни в документе, ни в пояснительной записке к нему не сказано.

Таким образом, высок риск, что создается "лазейка", "благодаря" которой теперь в реестры судов можно зарегистрировать всё что угодно, а также любые ограничения прав на судно. Эксперты считают наличие данных положений поводом для пересмотра Правил, поэтому, вполне возможно, что приказ Минтранса будет дорабатываться. В самом министерстве предлагают принять данные правила исключительно для того, чтобы оптимизировать процедуру регистрации судов, получения и передачи прав на них и упрощения заключения сделок с ними.

Метки: Минтранс, приказ, регистрация, суда

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