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Общество

02 февраля 2018, 18:50
Минпромторг вводит ограничения на продажу, рекламу и потребление электронных сигарет

Минпромторг вводит ограничения на продажу, рекламу и потребление электронных сигарет

Вслед за законопроектом "о вейпах" ведомство подготовило поправки в КОАП и в закон "о рекламе"

31 января был опубликован проект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Данные изменения были подготовлены во исполнение пока что проекта федерального закона "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака", сообщает ЕНВ.

В кодекс об административных правонарушениях введут статьи 6.34, 6.35, запрещающие вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления электронных сигарет, их продажу детям. За вовлечение подростков в потребление вейпов предполагается наказывать штрафом в размере от тысячи до двух тысяч рублей, а за продажу несовершеннолетним юрлица могут поплатиться штрафом до полумиллиона рублей, штраф за то же самое правонарушение для должностных и физлиц ниже – 30-50 и 3-5 тысяч соответственно.

Поправки в кодекс предполагают административную ответственность для лиц, нарушивших запреты, установленные "законом о вейпах". Санкции за эти правонарушения существенно ниже, чем за продажу электронных сигарет. Так, для физлиц они предполагают штраф в размере от пятисот до тысячи рублей. В частности, речь идет о запрете на продажу электронных систем доставки никотина многоразового использования с объемом контейнера для жидкости, превышающим 10 мл, и никотиносодержащей жидкости в потребительской упаковке объемом более 30 мл.

Кроме того, "попасть" на тысячу рублей можно будет за курение в органах государственной власти, медицинских и образовательных учреждениях, на объектах спорта, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта и в ряде других общественных мест.

Наряду с поправками в КоАП, министерство промышленности и торговли РФ внесет на рассмотрение в Госдуму соответствующие поправки в закон о рекламе. Вейпы, таким образом, приравняют к сигаретам в части ограничения их рекламы на территории РФ. Законопроект предлагает внести ограничения на различную рекламу всех форматов, а также предупреждение о вреде и воздержания от употребления никотиносодержащей продукции. Отметим, что новые законы, в случае их принятия, вступят в силу с 1 января 2019 года.

По мнению ведущего дальневосточного политолога, многодетной матери Натальи Коломейцевой, данные изменения назревали достаточно давно. "Употребление так называемых вейпов является такой же вредной привычкой, как и курение обычных сигарет, - говорит она. – В течение многих лет электронные сигареты могли безнаказанно продаваться детям, и очень странно, что в правительстве решили навести порядок только сейчас, хотя соответствующий законопроект на рассмотрении депутатов Государственной думы находился достаточно давно".

Метки: вейпы, законопроект, запрет, КоАП, Коломейцева, Минпромторг, ответственность, реклама, сигареты

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