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Политика

02 февраля 2018, 17:10
Юрий Трутнев предложил привлечь китайских и корейских инвесторов к развитию южных Курил

Юрий Трутнев предложил привлечь китайских и корейских инвесторов к развитию южных Курил

Вице-премьер сообщил, что процесс привлечения японских инвестиций в развитие островов даже в рамках конкретных договоренностей идет "вяло"

Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью РБК рассказал о процессе реализации переговоров о совместном освоении Курил с Японией. Полпред посетовал на "вялость" японских партнеров и сообщил о намерении обратиться к президенту России по этому поводу, сообщает ЕНВ.

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев в интервью РБК заострил внимание на "вялость" процесса экономического освоения Курил японскими предпринимателями. Речь шла, как о проектах в курильском ТОРе, так и о реализации строительства моста и газопровода на Хоккайдо. Комментируя все эти направления, Юрий Трутнев сказал, что "пока это только обсуждения". Причем, вина в том, что дело с мертвой точки не сдвигается, лежит, по мнению вице-премьера, на японской стороне.

Полпред объяснил это сложной политической конъюнктурой в самой Японии, которая является парламентской монархией, что означает обсуждение всех судьбоносных вопросов исключительно в парламенте, где высок уровень плюрализма. Поэтому решение проблемы неосвоенности Курил, по мнению Трутнева, может быть решена путем привлечения в регион китайских и корейских партнёров. Чтобы это осуществить, необходимо одобрение президента, поскольку соглашение о совместном освоении южной части Курильской гряды подписывали лидеры двух стран – Владимир Путин и Синдзо Абэ. Как раз с этим предложением вице-премьер и собирается обратиться к главе государства.

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева не согласна с тем, что причина низкого уровня стремления японских инвесторов к освоению новых территорий заключается в разногласиях по этому поводу в парламенте страны. По ее мнению, наоборот, нынешний политических строй монархии достаточно централизован для того, что правительство смогло принять волевое решение, к которому долго стремились обе стороны, ведь сегодня кабинет министров Абэ опирается на парламент, где правящая коалиция имеет конституционное большинство. Эксперт поясняет, что реальная причина, скорее, кроется в ментальности японцев, а также в том, что вопрос Курил в Японии является не экономическим, а политическим, поскольку данные территории японцы до сих пор считают своими.

Метки: Курилы, Япония

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