Дальневосточная таможня подвела итоги 2017 года

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) подвела итоги правоохранительной деятельности таможен Дальнего Востока за 2017 год. С января по декабрь 2017 года дальневосточные таможни возбудили 285 уголовных дел, на пять больше, чем в 2016 году. Практически все выявленные преступления (99%) - результат оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможен, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Значительно вырос в 2017 году процент уголовных дел, возбужденных в отношении конкретных лиц, с 82% - в 2016 году до 93% - в 2017. В том числе пресечена деятельность 24 преступных групп лиц, как организованных, так и по предварительному сговору.

В 2017 году дальневосточные таможенники пресекли незаконный вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов, таких как лесоматериалы, продукция морского промысла, полудрагоценные камни, объекты дикой флоры и фауны, на сумму 2,5 млрд рублей. По фактам контрабанды этих товаров в регионе возбуждено 149 уголовных дел, это больше половины от общего числа.

Так, по фактам незаконного перемещения ценных пород леса (дуб, ясень, сосна) в 2017 году возбуждено 51 уголовное дело (49 – в 2016 году). Стоимость незаконно вывозимых лесоматериалов оценена в 126 млн рублей.

Почти в два раза в 2017 году возросло число преступлений, связанных с незаконным перемещением водных биоресурсов. Таможни региона возбудили 72 уголовных дела. При этом стоимость контрабандной морепродукции превысила 2 млрд рублей, а сумма уклонения от уплаты таможенных платежей при ее вывозе составила 26 млн рублей.

Кроме того, таможни Дальнего Востока пресекли контрабандный вывоз из России культурных и исторических ценностей, таких как бивни мамонта, зубы доисторической акулы и другие, на сумму 1,6 млн рублей.

По фактам контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ в 2017 году возбуждено 38 уголовных дел (43 – в 2016 году), изъято почти 17 кг запрещенных и опасных препаратов, втрое больше, чем в 2016 году. В том числе оперативники ДВОТ пресекли деятельность трех преступных групп, осуществляющих контрабанду и распространение сильнодействующих наркотиков.

В 2017 году выявлено 36 преступлений, связанных с невозвращением и незаконным переводом за границу иностранной и российской валюты на общую сумму 5 млрд рублей.

Возбуждено 27 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 307 млн рублей.

Размер незаконно перемещённых физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов превысил 35 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел (8 дел – в 2016 году).

По результатам рассмотрения уголовных дел в 2017 году суды вынесли 54 обвинительных приговора, на 10 приговоров больше, чем в 2016 году. Штрафные санкции составили 13,4 млн рублей, стоимость конфискованных предметов преступления – 17,2 млн рублей, к лишению свободы приговорены 27 российских и иностранных граждан.

Также таможни Дальнего Востока в 2017 году возбудили более 8 тысяч дел об административных правонарушениях, на 17% больше, чем в 2016 году.

Более 57% выявленных правонарушений связаны с недекларированием, недостоверным декларированием, а также с нарушением запретов или ограничений при перемещении товаров через таможенную границу.

По административным делам назначено наказаний на общую сумму 19 млрд рублей (12 млрд рублей – в 2016 году).