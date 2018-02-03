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Экономика

02 февраля 2018, 16:30
Дальневосточная таможня подвела итоги 2017 года

Дальневосточная таможня подвела итоги 2017 года

285 преступлений выявили таможенники за год

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) подвела итоги правоохранительной деятельности таможен Дальнего Востока за 2017 год. С января по декабрь 2017 года дальневосточные таможни возбудили 285 уголовных дел, на пять больше, чем в 2016 году. Практически все выявленные преступления (99%) - результат оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможен, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Значительно вырос в 2017 году процент уголовных дел, возбужденных в отношении конкретных лиц, с 82% - в 2016 году до 93% - в 2017. В том числе пресечена деятельность 24 преступных групп лиц, как организованных, так и по предварительному сговору.

В 2017 году дальневосточные таможенники пресекли незаконный вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов, таких как лесоматериалы, продукция морского промысла, полудрагоценные камни, объекты дикой флоры и фауны, на сумму 2,5 млрд рублей. По фактам контрабанды этих товаров в регионе возбуждено 149 уголовных дел, это больше половины от общего числа.

Так, по фактам незаконного перемещения ценных пород леса (дуб, ясень, сосна) в 2017 году возбуждено 51 уголовное дело (49 – в 2016 году). Стоимость незаконно вывозимых лесоматериалов оценена в 126 млн рублей.

Почти в два раза в 2017 году возросло число преступлений, связанных с незаконным перемещением водных биоресурсов. Таможни региона возбудили 72 уголовных дела. При этом стоимость контрабандной морепродукции превысила 2 млрд рублей, а сумма уклонения от уплаты таможенных платежей при ее вывозе составила 26 млн рублей.

Кроме того, таможни Дальнего Востока пресекли контрабандный вывоз из России культурных и исторических ценностей, таких как бивни мамонта, зубы доисторической акулы и другие, на сумму 1,6 млн рублей.

По фактам контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ в 2017 году возбуждено 38 уголовных дел (43 – в 2016 году), изъято почти 17 кг запрещенных и опасных препаратов, втрое больше, чем в 2016 году. В том числе оперативники ДВОТ пресекли деятельность трех преступных групп, осуществляющих контрабанду и распространение сильнодействующих наркотиков.

В 2017 году выявлено 36 преступлений, связанных с невозвращением и незаконным переводом за границу иностранной и российской валюты на общую сумму 5 млрд рублей.

Возбуждено 27 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 307 млн рублей.

Размер незаконно перемещённых физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов превысил 35 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел (8 дел – в 2016 году).

По результатам рассмотрения уголовных дел в 2017 году суды вынесли 54 обвинительных приговора, на 10 приговоров больше, чем в 2016 году. Штрафные санкции составили 13,4 млн рублей, стоимость конфискованных предметов преступления – 17,2 млн рублей, к лишению свободы приговорены 27 российских и иностранных граждан.

Также таможни Дальнего Востока в 2017 году возбудили более 8 тысяч дел об административных правонарушениях, на 17% больше, чем в 2016 году.

Более 57% выявленных правонарушений связаны с недекларированием, недостоверным декларированием, а также с нарушением запретов или ограничений при перемещении товаров через таможенную границу.

По административным делам назначено наказаний на общую сумму 19 млрд рублей (12 млрд рублей – в 2016 году).

Метки: ДВТУ, итоги 2017

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