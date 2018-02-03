Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Сергей Шерстюк

В администрации города произошло ожидаемое кадровое назначение. Заместителем главы администрации Владивостока стал Сергей Шерстюк. Он будет курировать вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

К своим обязанностям давний соратник нынешнего мэра Сергей Шерстюк приступил 1 февраля. В технохолдинге "Суммотори" он проработал с 2015 года. До этого Шерстюк работал в должности руководителя управления Росаккредитации по Дальневосточному федеральному округу. Имеет опыт работы в аппарате дальневосточного полпредства и Ростехнадзоре.