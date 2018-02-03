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Экономика

02 февраля 2018, 15:50
Построен объект для теплоснабжения микрорайона в ТОР "Большой Камень"

Построен объект для теплоснабжения микрорайона в ТОР "Большой Камень"

ЦТП-12 готов к проведению пусконаладочных работ с подачей теплоносителя от городских сетей

Корпорация развития Дальнего Востока завершила строительство центрального теплового пункта (ЦТП-12), который является объектом инфраструктуры, создаваемой для резидентов ТОР "Большой Камень", сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Полностью автоматический ЦТП-12, не требующий постоянного присутствия персонала, обеспечит теплом микрорайон "Шестой" (более 1000 квартир), возводимый для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда".

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены. ЦТП-12 готов к проведению пусконаладочных работ с подачей теплоносителя от городских сетей. Идет подготовка к получению заключения Ростехнадзора о соответствии. С наступлением положительных температур территория теплового пункта будет благоустроена.

В этом году ЦТП-12 планируется подключить к возводимой газовой котельной, тепловая мощность которой составит 22,4 Гкал/час. Оба инфраструктурных объекта соединит новая теплотрасса протяженностью 2,8 километра. ЦТП-12, газовая котельная и теплотрасса - это часть инфраструктуры, создаваемой для резидентов ТОР "Большой Камень" по заказу АО "КРДВ".

В текущем году в южной части города планируется начать возведение жилых микрорайонов "Садовый" и "Парковый". Ориентируясь на график строительства жилья, АО "КРДВ" будет строить новые ЦТП и теплотрассы для отопления и снабжения горячей водой новых потребителей. Всего в новых микрорайонах планируется построить свыше 6 тысяч квартир.

В Большом Камне, в рамках создания инфраструктуры для ТОР, появятся также две дороги: "Промышленная" для тяжелого грузового транспорта протяженностью 4 км и современная четырехкилометровая объездная трасса для жителей города. Движение большегрузов переместится на отдельную дорогу, что позволит улучшить экологическую обстановку и повысить безопасность дорожного движения. Новые дороги будут оборудованы освещением и пешеходными тротуарами со всей сопутствующей инфраструктурой.

Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, – тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы.

Метки: КРДВ, ТОР, ЦТП-12

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