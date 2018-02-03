Россия отправит своих первых космических туристов на МКС в 2019 году

Россия впервые в своей истории планирует отправить космических туристов из числа своих граждан на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в четверг заявил гендиректор ОАО РКК "Энергия" Владимир Солнцев, сообщает ЕНВ.

"Мы обсуждаем возможность отправки туристов в космос, – комментирует глава ракетно-космической корпорации. – Аналитики рынка подтвердили, что обеспеченные люди готовы платить за это". Он добавил, что стоимость такой поездки может составить около 100 миллионов долларов США, при этом, цена может быть и меньшей, но только для первого туриста.

Как рассказал Владимир Солнцев, туристы смогут выходить в открытое космическое пространство и даже делать снимки. Отправка космического рейса должна состояться уже в следующем году.

Владимир Солнцев добавил, что американский производитель самолетов Boeing заинтересован в том, чтобы стать партнером в проекте. По расчетам РКК "Энергия", ежегодно в космосе смогут побывать по 5-6 россиян. Продолжительность путешествия составит 10 дней.

Космический туризм является развивающимся сектором сферы услуг, в котором в настоящее время доминируют западные компании, такие как американская Virgin Galactic, которая в 2016 году представила частную версию суборбитального космического корабля SpaceShipTwo.

Россия ранее уже отправляла туристов в космос, правда, иностранцев. В 2009 году на МКС полетел основатель Cirque du Soleil, канадец Гай Лалиберте. В космосе миллиардер провел две недели.

В настоящее время РКК "Энергия" возводит новый ракетный модуль под названием NEM-2 для отправки первых своих туристов на МКС. По словам Владимира Солнцева, в данной ракете-носителе можно будет перевозить от 4 до 6 туристов. Космический аппарат будет оснащен удобными каютами, двумя туалетами и доступом в Интернет.