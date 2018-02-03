Саудовский принц аль-Валид вернулся к управлению корпорацией после освобождения

Миллиардер из Саудовской Аравии, принц аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд вернулся на пост председателя глобальной инвестиционной компании Kingdom Holding после освобождения из-под стражи. Об этом говорится в официальном сообщении компании, выпущенном в четверг, 1 февраля, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Принц аль-Валид – один из ведущих международных инвесторов страны и племянник короля Салмана, владеющий долями во многих всемирно известных компаниях, например, в Citigroup и Twitter. Три месяца назад он был задержан вместе с другими высокопоставленными чиновниками и бизнесменами по приказу наследного принца Мохаммеда ибн Салмана. Аль-Валид был освобожден в субботу.

В своем первом интервью за последние три месяца, проведенном за несколько часов до освобождения, принц аль-Валид отметил, что он сохранил свою честь и надеется сохранить полный контроль над возглавляемой им компанией.

В настоящее время нет точной информации о том, чем именно принц обеспечил свою свободу. Есть версия, что он передал часть своего состояния или пошёл на сделку с властями. Существует вариант, что он смог обезопасить себя правовыми средствами. Тем временем, он, как и другие магнаты, сталкиваются с трудностями по возвращению своих финансовых империй. Для Саудовской Аравии это может привести к отказу иностранных инвесторов от реализации крупных проектов на территории монархии. В настоящее время наследный принц Мохаммед ибн Салман проводит политику по снижению зависимости страны от "нефтяной иглы", поэтому такие проекты властям в настоящее время нужны.

В первые несколько дней после задержания принца цена акций Kingdom Holding упала на 23 процента. Новость об освобождении аль-Валида вновь всколыхнула котировку, и на этой неделе акции компании практически восстановились в цене.

Компания Kingdom Holding опубликовала фотографию принца аль-Валида, рассматривающего документы за своим столом. "Мы очень рады приветствовать Его Королевское Высочество принца аль-Валида, чтобы продолжить его важную работу в качестве председателя холдинговой компании", - сказал исполнительный директор организации Татал Альмаймансаид. – В настоящее время, стратегия компании сопряжена с реализацией программы реформ Vision 2030, направленной на создание условий по привлечению дополнительных инвестиций", - добавил он.