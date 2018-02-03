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Экономика

02 февраля 2018, 14:30
Юрий Трутнев во время открытия Восточного экономического форума - 2017

Юрий Трутнев: Неэффективных ТОРов на Дальнем Востоке нет

Зампред правительства добавил, что есть лишь неэффективные площадки

Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью РБК рассказал о результатах программы "дальневосточный гектар", поддержке проекта "Роснефти" ВНХК, переговорах о совместном освоении Курил с Японией, а также об эффективности территорий опережающего развития в дальневосточном регионе, сообщает ЕНВ.

В ходе интервью полпред Юрий Трутнев назвал самым проблемным ТОРом "Камчатку". Он добавил, что на полуострове один из самых максимальных уровней административного давления на предпринимателей. Кроме того, вице-премьер пообещал наказывать практику давления на инвесторов. "Мы точно с этим справимся, если надо, даже хирургическими мерами", - отметил Юрий Трутнев.

Всего, по словам вице-премьера, на дальневосточных ТОРах есть три проблемные площадки. "Бывает, что некоторые проекты тормозятся. Но это не трагедия. Хуже, если мы каждый проект будем тормозить на старте и месяцами выкручивать руки. Но и держать пустые площадки в ТОР не станем. Там, где инвесторам не удалось запустить проекты, а это около 15–20% общего количества площадок, мы выйдем в правительство с предложением эти площадки из ТОР изъять. Нам пустые и дутые показатели не нужны",- отметил Юрий Трутнев в интервью РБК.

Одним из таких проблемных объектов на Дальнем Востоке полпред назвал производство деталей самолетов в Комсомольске-на-Амуре. "Сбыт есть, заказчик есть, люди рвали рубаху на груди и обещали сделать. Но не получается. Будем разбираться, я, честно говоря, сдаваться в этом вопросе очень не хочу", - заявил вице-премьер.

Также в ходе общения с журналистами РБК Трутнев рассказал о реализации проекта ВНХК в ТОР "Нефтехимический" (Партизанский район, Приморский край). Он назвал нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти" нужным и реализуемым проектом. "Это очень большой проект, и есть сложности в его реализации, в том числе, с точки зрения получения необходимого для работы предприятия газа. Но принципиальные решения приняты, у нас в программу заложены средства, мы готовы поддерживать строительство социальной инфраструктурой. Я думаю, что в ближайшее время проект стартует", - рассказал зампредседателя правительства. Кроме того, полномочный представитель президента намекнул, что, несмотря на замечания скептиков, предприятию будет оказана поддержка в таком размере, в каком проект, в конечном итоге, окажется выгодным. Напомним, ввод в эксплуатацию проекта ВНХК в Приморском крае намечен на 2020 год.

Ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев в интервью ЕНВ заявил, что проблем в дальневосточных ТОРах много в части привлечения именно иностранных инвестиций. "Одним из самых перспективных направлений в Приморье, я считаю, сельское хозяйство. Китайские партнеры часто обращаются к нам за помощью в поиске мест инвестирования именно в аграрную отрасль, - рассказывает Юрий Коломейцев. – Недавно также у нас состоялась встреча с японскими инвесторами, которые хотят вложиться в строительство, но они сталкиваются с одной большой проблемой – они не знают, куда идти. Японцы хотят работать с госструктурами, но органы власти, к сожалению, не до конца понимают, как с ними работать. Бывают ситуации, когда инвесторы буквально обивают пороги наших структур, причем, безрезультатно. Например, в Приморье частая схема была следующая. Инвесторы обращаются в администрацию Приморского края, оттуда их посылают в министерство, из министерства их направляют в свои подведомственные учреждения, и в итоге иностранный бизнес со своими проектами теряется. В прошлом году наблюдал ситуацию, когда в одной из таких структур японские инвесторы просидели полтора часа, переводчики не смогли наладить с ними коммуникацию и в конце спросили, зачем они сюда приехали, после чего ошарашенные японцы на следующий день улетели. Проблемы коммуникации и работы с представителями иностранного капитала на Дальнем Востоке необходимо решать", - заключил эксперт.

Метки: ВНХК, Камчатка, Коломейцев, Роснефть, ТОР, Трутнев

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