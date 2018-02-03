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Общество

02 февраля 2018, 14:00
Сотрудниками уголовного розыска полиции Владивостока задержаны серийные автоворы

Сотрудниками уголовного розыска полиции Владивостока задержаны серийные автоворы

"Крауны" перегонялись из Владивостока в Комсомольск, где перепродавались

Сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт Управления уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку  задержаны подозреваемые в серии хищений автотранспорта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что  с  марта 2017 года двое жителей города Комсомольск-на-Амуре в возрасте 25 и 26 лет периодически приезжали во Владивосток, где совершали кражи, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В сети Интернет злоумышленники  выискивали объявления  о продаже интересующих их иномарок. Внимание  подозреваемых привлекали  автомобили "Тойота Краун" не старше 2006 года выпуска.  Под видом потенциальных покупателей подозреваемые договаривались с продавцом транспортного средства о встрече.

При осмотре  продаваемого автомобиля злоумышленники  незаметно меняли  ключи, после чего переносили сделку на следующий день и уезжали. Ночью мужчины возвращались и беспрепятственно похищали иномарки. Автомобили перегонялись в Хабаровский край, где впоследствии продавались. По такой схеме подозреваемые похитили 5 автомобилей. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 млн. рублей. Оперативники задержали  подозреваемых по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения автотранспорта. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У сотрудников полиции есть основания полагать, что они причастны к иным аналогичным преступлениям. Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим.

Метки: Владивосток, Комсомольск, кража, Краун, угон

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