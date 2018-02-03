Назван рекомендуемый вылов лососевых рыб на Дальнем Востоке за 2018 год

В 2018 году вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке рекомендован в объеме 492 тыс. тонн. Прогноз на предстоящую лососевую путину утвердили на заседании Совета директоров научно-исследовательских институтов при заместителе министра сельского хозяйства России – руководителе Росрыболовства Илье Шестакове. Ранее цифры приняты на расширенном заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию и Ученым советом ВНИРО. Максимальный фактический вылов лососевых в аналогичных четных годах фиксировался в 2016 году – 438 тыс. тонн и 2012 году – 440 тыс. тонн. Среднемноголетний вылов за период с 2002 по 2010 и 2014 годы находился на уровне 280 тыс. тонн лососевых, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

На Камчатку придется около 64,6% рекомендованного вылова, 12,8% будет добыто в Сахалинской области, 9,1% – в реке Амуре и лимане, 7,3% – на Южных Курилах, 3% – в Приморском крае, 0,1% – в Чукотском автономном округе. Из общего рекомендованного вылова объем добычи горбуши составит 68,7%, кеты – 21,2%, нерки – 8,4%, кижуча – 1,6%, чавычи – 0,1%, симы – 0,01%.

Ученые сошлись во мнении, что в этом году ожидаются рекордные подходы горбуши. К освоению предлагается 323 тыс. тонн. Ранее наибольший вылов горбуши был зафиксирован в 2012 году – 293 тыс. тонн. В аналогичном четном 2016 году добыто 265 тыс. тонн, 2014 году – 148 тыс. тонн, 2010 году – 201 тыс. тонн горбуши. Самый низкий объем освоен в 2002 году – 109 тыс. тонн горбуши.

Основные объемы горбуши предполагается добыть на Западной Камчатке (45,1%) и Восточной Камчатке (19,5%), у побережья Восточного Сахалина (11,2%), в Амуре и лимане (9,1%).

Наибольший вылов кеты прогнозируется в Амуре и лимане – 29,4%, у побережья Восточной Камчатки – 21,3%, Западной Камчатки – 11,8%, у материкового побережья – 16,6%, на Южных Курилах – 12,1%, у Восточного Сахалина – 8,8%.

Общий рекомендованный вылов нерки на Дальнем Востоке определен в объеме 41,2 тыс. тонн. Львиная доля вылова – 94,8%, или 39,1 тыс. тонн, – придется на Камчатку.

На заседании обсуждены итоги лососевой путины 2017 года и проанализированы причины расхождений прогнозов по ряду регионов, в частности, рассмотрена карта расстановки научно-исследовательских групп, соотношение оптимума и фактического заполнения нерестилищ лососей, обеспечение возможности своевременного принятия решений по регулированию добычи анадромных видов рыб. Первоначальный прогноз на 2017 год составлял 319,85 тыс. тонн лососевых, фактический вылов достиг 353 тыс. тонн.

Предложены меры для повышения точности прогноза рекомендованного вылова, например, использование единой методики планирования и выполнения исследований, обработки материалов и предоставления результатов; разработка положений о научном наблюдателе; выделение единиц запаса на базе традиционных методов и результатов молекулярно-генетической филогеографии; адаптация траловых учетных съемок; расширение модельных водоемов, на которых выполняются работы по учету покатной молоди; учет численности производителей и оценка эффективности рыбоводных мероприятий.

Согласно повестке заседания, участники также обсудили правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и предложения по совершенствованию деятельности Комиссии по добыче анадромных видов рыб. Решения войдут в протокол заседания.