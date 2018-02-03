Власти Китая призывали США работать вместе над "прекрасным будущим"

Власти КНР ответили на речь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который охарактеризовал азиатскую державу как соперника, бросающего вызов американским ценностям. В ответ на это Китай призывал партнёров "управлять разногласиями и стремиться к прекрасному будущему", сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

"Китай и Соединенные Штаты разделяют общие и важные интересы, в то время как существуют некоторые разногласия", - заявила на недавней пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Госпожа Хуа отвечала на вопрос, касающийся выступления Дональда Трампа в Конгрессе, в ходе которого он назвал соперниками Китай и Россию, бросающие вызов американским интересам, экономике и ценностям.

Хуа Чуньин отметила, что общие интересы двух стран намного перевешивают их разногласия. Она выразила надежду на то, что США откажутся от своего устаревшего мышления времён "холодной войны" и будут работать с Китаем, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве, сглаживании различий и сохранении надежного и устойчивого развития китайско-американских отношений. "И история, и реальность показали, что сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и США", - сказала она.

Хотя замечания Хуа Чуньин были довольно дружественными, китайские СМИ освятили происходящее в более негативно ключе. The Global Times назвала Трампа хвастуном, добавив, что американским политическим кругам нравятся такие хвастуны. Издание подвергло критике протекционистскую торговую политику Вашингтона и выход из парижского пакта о климате, заявив, что это были корыстные шаги. Также на страницах издания отмечается, что рост недовольства со стороны международного сообщества в отношении США может потенциально подорвать процветание самих Штатов.

Журналисты газеты "Жэньминь жибао" прокомментировали призыв президента Трампа к справедливым и взаимным торговым отношениям, заявив, что Белый дом должен "пересмотреть свою торговую политику, а не обвинять другие страны в торговом дефиците и потере рабочих мест".

"Однако, учитывая растущий торговый дефицит, с которым США столкнулись с Китаем, г-н Трамп будет находиться под давлением, чтобы принять дальнейшие меры по сокращению этого разрыва", - заявил главный экономист IHS Markit Раджив Бисвас.

Профессор Пекинского международного исследовательского университета Су Хао сказал, что заявления Трампа в отношении Китая и России, в которых две страны признаются соперниками, связаны с необходимостью американского лидера найти внешнего врага, чтобы объединить свою нацию и заставить замолчать критиков. Су Хао назвал такой подход безответственным.

Ведущий политолог Дальнего Востока России, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева также говорит о том, что поведение Трампа на международной арене сопряжено с внутриполитической ситуацией в США. "Президенты меняются, а внешняя политика США остаётся одинаково агрессивной, меняются только поводы, - отмечает она. – Президент США не может "по щелчку пальцев" изменить курс внешней политики, в том числе, в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, особенно, в условиях обвинения президента США в различные периоды к определенным сентенциям к Владимиру Путину и Си Цзиньпину".

Эксперты также обратили внимание на то, что жесткая позиция Трампа отличается от надежд правительства Южной Кореи на примирение и более широкие переговоры о ядерном разоружении с КНДР. "Очевидно, что "олимпиада мира" не входила в планы Дональда Трампа. Решать проблемы с КНДР должен гегемон, а не его сателлит", - отмечает Наталья Коломейцева.

Другой союзник США в регионе – Япония – поддерживает заявления Трампа. Пресс-секретарь МИД Нацуко Саката отметил, что Япония высоко ценит "сильные послания" Дональда Трампа о необходимости продолжения оказания давления на Северную Корею в целях отказа руководства КНДР от применения ядерного оружия. "Чтобы Северная Корея изменила свою политику, Япония будет продолжать сотрудничать на двусторонней основе с США и в трехстороннем порядке с США и Южной Кореей. А также, тесно сотрудничать с Китаем, Россией и другими странами в максимальном давлении на Северную Корею", - заявил Нацуко Саката.

В Индии в центре внимания СМИ находились не угроза со стороны Северной Кореи, а вопросы миграции. В газете Times of India отмечается, что система иммиграции на основе заслуг, вводимая в Штатах, "может принести пользу высококвалифицированным индийским рабочим". Однако, все же, в этом вопросе индийское руководство до сих пор не высказало определенную позицию.

В Малайзии основное внимание обратили на настойчивость г-на Трампа по отношению продолжения борьбы с ИГИЛ. Американский президент заявил, что война с Исламским Государством в Ираке и Сирии нуждается в дополнительном осмыслении, и что "тюрьма Гуантанамо продолжит свою работу". Австралийские СМИ отметили, что речь Трампа была националистической, но менее провокационной и агрессивной, чем его стандартная политическая риторика.