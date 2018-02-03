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Китай

02 февраля 2018, 12:50
Встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в Пекине, 9 ноября 2017 года

Власти Китая призывали США работать вместе над "прекрасным будущим"

Официальный Пекин довольно дипломатично ответил на реплики Дональда Трампа

Власти КНР ответили на речь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который охарактеризовал азиатскую державу как соперника, бросающего вызов американским ценностям. В ответ на это Китай призывал партнёров "управлять разногласиями и стремиться к прекрасному будущему", сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

"Китай и Соединенные Штаты разделяют общие и важные интересы, в то время как существуют некоторые разногласия", - заявила на недавней пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Госпожа Хуа отвечала на вопрос, касающийся выступления Дональда Трампа в Конгрессе, в ходе которого он назвал соперниками Китай и Россию, бросающие вызов американским интересам, экономике и ценностям.

Хуа Чуньин отметила, что общие интересы двух стран намного перевешивают их разногласия. Она выразила надежду на то, что США откажутся от своего устаревшего мышления времён "холодной войны" и будут работать с Китаем, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве, сглаживании различий и сохранении надежного и устойчивого развития китайско-американских отношений. "И история, и реальность показали, что сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и США", - сказала она.

Хотя замечания Хуа Чуньин были довольно дружественными, китайские СМИ освятили происходящее в более негативно ключе. The Global Times назвала Трампа хвастуном, добавив, что американским политическим кругам нравятся такие хвастуны. Издание подвергло критике протекционистскую торговую политику Вашингтона и выход из парижского пакта о климате, заявив, что это были корыстные шаги. Также на страницах издания отмечается, что рост недовольства со стороны международного сообщества в отношении США может потенциально подорвать процветание самих Штатов.

Журналисты газеты "Жэньминь жибао" прокомментировали призыв президента Трампа к справедливым и взаимным торговым отношениям, заявив, что Белый дом должен "пересмотреть свою торговую политику, а не обвинять другие страны в торговом дефиците и потере рабочих мест".

"Однако, учитывая растущий торговый дефицит, с которым США столкнулись с Китаем, г-н Трамп будет находиться под давлением, чтобы принять дальнейшие меры по сокращению этого разрыва", - заявил главный экономист IHS Markit Раджив Бисвас.

Профессор Пекинского международного исследовательского университета Су Хао сказал, что заявления Трампа в отношении Китая и России, в которых две страны признаются соперниками, связаны с необходимостью американского лидера найти внешнего врага, чтобы объединить свою нацию и заставить замолчать критиков. Су Хао назвал такой подход безответственным.

Ведущий политолог Дальнего Востока России, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева также говорит о том, что поведение Трампа на международной арене сопряжено с внутриполитической ситуацией в США. "Президенты меняются, а внешняя политика США остаётся одинаково агрессивной, меняются только поводы, - отмечает она. – Президент США не может "по щелчку пальцев" изменить курс внешней политики, в том числе, в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, особенно, в условиях обвинения президента США в различные периоды к определенным сентенциям к Владимиру Путину и Си Цзиньпину".

Эксперты также обратили внимание на то, что жесткая позиция Трампа отличается от надежд правительства Южной Кореи на примирение и более широкие переговоры о ядерном разоружении с КНДР. "Очевидно, что "олимпиада мира" не входила в планы Дональда Трампа. Решать проблемы с КНДР должен гегемон, а не его сателлит", - отмечает Наталья Коломейцева.

Другой союзник США в регионе – Япония – поддерживает заявления Трампа. Пресс-секретарь МИД Нацуко Саката отметил, что Япония высоко ценит "сильные послания" Дональда Трампа о необходимости продолжения оказания давления на Северную Корею в целях отказа руководства КНДР от применения ядерного оружия. "Чтобы Северная Корея изменила свою политику, Япония будет продолжать сотрудничать на двусторонней основе с США и в трехстороннем порядке с США и Южной Кореей. А также, тесно сотрудничать с Китаем, Россией и другими странами в максимальном давлении на Северную Корею", - заявил Нацуко Саката.

В Индии в центре внимания СМИ находились не угроза со стороны Северной Кореи, а вопросы миграции. В газете Times of India отмечается, что система иммиграции на основе заслуг, вводимая в Штатах, "может принести пользу высококвалифицированным индийским рабочим". Однако, все же, в этом вопросе индийское руководство до сих пор не высказало определенную позицию.

В Малайзии основное внимание обратили на настойчивость г-на Трампа по отношению продолжения борьбы с ИГИЛ. Американский президент заявил, что война с Исламским Государством в Ираке и Сирии нуждается в дополнительном осмыслении, и что "тюрьма Гуантанамо продолжит свою работу". Австралийские СМИ отметили, что речь Трампа была националистической, но менее провокационной и агрессивной, чем его стандартная политическая риторика. 

Метки: дипломатия, КНР, Трамп

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