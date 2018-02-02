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Общество

02 февраля 2018, 11:00
Записаться к врачу в Приморье теперь можно через новый севис

Записаться к врачу в Приморье теперь можно через новый севис

В проект включены все поликлиники Приморского края, где оборудованы современные автоматизированные рабочие места для врачей

Сервис электронной записи к врачу на сайте начал работать в Приморье. Проект реализован в рамках программы информатизации здравоохранения края и полностью интегрирован с сайтом Госуслуг, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Как сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ), в проект включены все поликлиники Приморского края, где оборудованы современные автоматизированные рабочие места для врачей. Также здесь установлены 110 инфоматов – терминалов со специальным набором функций для записи к специалистам. Информационное оборудование призвано модернизировать работу регистратуры и упростит запись пациентам на приём.

"Сейчас в проекте участвуют все поликлиники края, кроме тех, которые оказывают специализированную медпомощь. Но в ближайшее время, они также будут интегрированы в систему", – сообщила директор МИАЦ Мария Волкова.

Она также отметила, что в настоящее время разработано мобильное приложение для системы Android, готовится приложение, которое будет работать на базе iOS.  

Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что реализация данного проекта – очередной этап в информатизации здравоохранения края.

"Проект призван с помощью современных технологий и специально созданного программного продукта упорядочить отношения между врачом и пациентом, исключить из этого этапа лишние звенья", – отметил заместитель главы региона.

Он добавил, что программа информатизации здравоохранения разделена на несколько этапов. В 2017 году в отрасль заведена электронная система мониторинга беременных, в ряде учреждений в опытную эксплуатацию внедрена лабораторная информационная система (ЛИС).

Метки: Госуслуги, запись к врачу

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