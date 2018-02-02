Почта России объявляет о старте досрочной подписной кампании

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Приморского края, а также в режиме онлайн на сайте проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года. Пользователям домашнего телефона доступна подписка через справочную службу "066", сообщает ЕНВ.

Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для первого полугодия 2018 года. Напомним, что данные тарифы были согласованы в октябре 2016 на заседании Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества.

В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. На сайте подпискии с помощью мессенджера Viber можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.

"Почта России не только "заморозит" тарифы на доставку периодической печати, но и направит 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. Мы понимаем насколько важна печатная пресса для населения и оказываем максимальную поддержку печатным СМИ и самим подписчикам", - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В период досрочной и основной подписных кампаний на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Стоит напомнить, что тарифы на подписку на 1 полугодие 2018 года также не повышались.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. В целом на предоставление скидок в ходе подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года Почта России направит более 700 миллионов рублей.