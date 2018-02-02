Ограбление японской криптобиржи оказалось более масштабным

По данным японского информагентства Kyodo News, произошедшее на прошлой неделе ограбление виртуального токийского обменника Coincheck Inc. оказалось даже более масштабным, чем сообщалось первоначально, сообщает ЕНВ.

Первоначально Coincheck заявила, что в результате мошенничества было украдено 523 миллиона криптовалюты XEM (NEM) на сумму 532,6 миллиона долларов. Этот эпизод стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории. Однако, как выяснилось позднее, фактическая сумма ущерба составила 526,3 млн. XEM, что на 3,3 млн. единиц криптовалюты больше.

По рыночной капитализации криптовалюта XEM является 10-й по величине в мире. В бирже Coincheck отмечают, что обстоятельства кражи расследуются в самой компании, а также правоохранительными органами Японии по настоящее время. Уже известно, что лица, совершившие хакерскую атаку, перекинули похищенные монеты NEM примерно на 20 цифровых адресов в попытке избежать отслеживания. Криптовалюта была сначала переведена на один неопознанный адрес в начале пятницы, а по исходу субботы украденные средства хранились уже на девяти аккаунтах. Последняя переброска криптомонет была осуществлена во вторник в период с 22:30 до 23:00 по японскому времени в общей сложности 11 раз.

В сингапурском фонде NEM.io, который помогает Coincheck отслеживать преступные транзакции, заявили, что эти действия со стороны хакеров действительно имели место. В организации отметили, что данные средства уже "помечены", поэтому их легко можно будет распознать, если их попытаются конвертировать через привычные обменники.