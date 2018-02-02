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В мире

01 февраля 2018, 23:50
SpaceX запустила ракету Falcon 9

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания Space Exploration Technologies Corp. Элона Маска успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками на орбиту

На этой неделе, в среду со станции Кейп мыса Канаверал во Флориде состоялся пуск ракеты со спутником на борту под флагом Люксембурга. Спутник GovSat-1 отделился от Falcon 9 примерно спустя 32 минуты после запуска, сообщает ЕНВ.

Первый пуск SpaceX после неудачи 7 января оказался удачным. Спутник, запущенный в среду, является первым для GovSat, государственно-частного проекта правительства Люксембурга и спутникового оператора SES. С помощью спутника заказчики планируют прогнозировать морские катастрофы и гуманитарные кризисы. 

Следующим запуском компании SpaceX, как ожидается, станет первый полет её более крупного и мощного Falcon Heavy.  Эта ракета – самая мощная ракета-носитель в мире. Она может впервые взлететь 6 февраля. Об этом Элон Маск объявил в своём блоге.

Метки: SpaceX, ракета

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