SpaceX запустила ракету Falcon 9

На этой неделе, в среду со станции Кейп мыса Канаверал во Флориде состоялся пуск ракеты со спутником на борту под флагом Люксембурга. Спутник GovSat-1 отделился от Falcon 9 примерно спустя 32 минуты после запуска, сообщает ЕНВ.

Первый пуск SpaceX после неудачи 7 января оказался удачным. Спутник, запущенный в среду, является первым для GovSat, государственно-частного проекта правительства Люксембурга и спутникового оператора SES. С помощью спутника заказчики планируют прогнозировать морские катастрофы и гуманитарные кризисы.

Следующим запуском компании SpaceX, как ожидается, станет первый полет её более крупного и мощного Falcon Heavy. Эта ракета – самая мощная ракета-носитель в мире. Она может впервые взлететь 6 февраля. Об этом Элон Маск объявил в своём блоге.