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Южная Корея

01 февраля 2018, 22:10
Последние спортсмены из КНДР прибыли в Южную Корею

Последние спортсмены из КНДР прибыли в Южную Корею

Последняя северокорейская делегация в составе 32 человек прибыла в Сеул

Последние десять северокорейских олимпийцев прибыли в Южную Корею сегодня, в четверг. На борту одного самолета они прилетели вместе с южнокорейскими лыжниками, которые в течение двух недель проводили тренировки с северокорейцами в КНДР, сообщает ЕНВ.

В министерстве объединения Республики Корея сообщили о том, что рейс авиакомпании Asiana Airlines доставил в Сеул северокорейскую делегацию, состоящую из 32 человек. Среди них – 10 спортсменов, преимущественно, это лыжники, которые вместе с представителями сборной Южной Кореи участвовали в совместной подготовке к предстоящей Олимпиаде. В ведомстве сообщили, что лыжники из обеих стран в Республике Корея также будут проводить совместные тренировки каждое утро. Как отмечает министерство, это первый случай в истории, когда в преддверии олимпиады спортсмены, представляющие разные национальные сборные и выступающие на Олимпийских играх раздельно, тренируются совместно.

Кроме того, последним рейсом из Северной Кореи прибыли представители сборной Северной Кореи по фигурному катанию, а также теперь уже объединенной корейской сборной по женскому хоккею. Двенадцать женщин-хоккеистов уже находились к сегодняшнему дню в олимпийском Пхенчхане.

Метки: Северная Корея, Южная Корея

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